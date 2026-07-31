Agen pemain bintang Real Betis asal Maroko, Abdessamad Ezzalzouli, mengungkap fakta soal negosiasi dengan Roma pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Sejumlah laporan beredar yang mengaitkan pemain berusia 24 tahun asal Maroko itu dengan kepindahan ke Roma, meski kontraknya bersama Betis berlaku hingga musim panas 2029.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan Alejandro Camaño, agen sang pemain, yang disampaikannya kepada situs 365Scores. Ia berkata, "Keputusan pemain sudah diambil, Ezzalzouli akan tetap di Spanyol, dan tidak ada apa pun dengan Roma."

Meski Roma tertarik untuk merekrut sang pemain, klub Italia itu tidak siap memenuhi tuntutan finansial yang ditetapkan Real Betis, karena klub Andalusia tersebut menolak menjual bintang Maroko-nya dengan harga kurang dari 50 juta euro.

Nilai ini sangat dekat dengan nilai klausul penalti dalam kontrak sang pemain, yang mencapai 60 juta euro.

Barcelona memantau dari dekat kemungkinan kepergian Ezzalzouli, terutama karena klub Catalan itu, yang menjual sang pemain pada 2023, menyimpan sekitar 20% dari nilai transaksi penjualan di masa depan.

Sport mencatat, "Andai transaksi kepindahan Ezzalzouli ke Roma terjadi, Barcelona bisa mendapatkan antara 10 hingga 15 juta euro, tetapi semua indikasi menegaskan bahwa situasi akan tetap seperti sekarang."

Musim lalu adalah yang terbaik dalam karier Ezzalzouli dari segi angka dan level permainan. Bersama Real Betis, ia tampil dalam 43 pertandingan resmi, mencetak 15 gol dan memberikan 13 assist, tetapi ia tidak mampu mengakhiri musim dengan cara terbaik setelah kehilangan kesempatan tampil di Piala Dunia 2026 akibat cedera ligamen lutut kanan yang dialaminya beberapa hari sebelum turnamen dimulai, dalam pertandingan persahabatan yang mempertemukan timnas Maroko dengan Norwegia.

Sang pemain Maroko juga menyadari bahwa musim depan akan menjadi musim istimewa bagi Real Betis, yang akan tampil di Liga Champions Eropa.