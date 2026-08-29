Klub Turki, Fenerbahce, pada Sabtu malam ini mengumumkan pemutusan kontrak pemain asal Maroko, Sofyan Amrabat, secara sepakat antara kedua belah pihak.

Akun Fenerbahce di platform X menyebutkan, "Sofyan Amrabat, yang bergabung dengan skuad kami pada musim 2024-2025, telah sepakat dengan klub secara damai untuk mengakhiri kontraknya."

Klub Turki itu melanjutkan, "Kami berharap Sofyan Amrabat sukses dan berhasil pada fase berikutnya dalam kariernya."

Menurut situs Tribuna, mengutip pakar bursa transfer Matteo Moretto, Ajax Amsterdam telah mencapai kesepakatan lisan dengan Amrabat untuk merekrutnya dalam transfer gratis.

Amrabat menyetujui syarat-syarat kontraknya dengan Ajax, dalam sebuah kesepakatan yang mendapat dukungan besar dari direktur olahraga Jordi Cruyff, dan klub Belanda itu saat ini tengah berupaya merampungkan proses transfer tersebut.

Sofyan Amrabat bergabung dengan Fenerbahce pada 2024, dan menjalani sebagian musim lalu dengan status pinjaman ke Real Betis.

Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk klub-klub Fiorentina, Manchester United, Hellas Verona, Feyenoord, dan Utrecht, sementara ia telah menjalani 69 pertandingan internasional bersama timnas Maroko.

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