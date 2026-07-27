Manchester United tengah menjalin negosiasi tingkat lanjut dengan Juventus terkait kepergian salah satu bintang Manchester United dengan status pinjaman disertai opsi pembelian pada musim panas ini.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", Joshua Zirkzee, penyerang Manchester United, menjadi target utama Juventus setelah gagalnya kesepakatan untuk mendatangkan Randal Kolo Muani.

Surat kabar Inggris tersebut mengetahui bahwa perwakilan Zirkzee telah memberikan respons positif terhadap tawaran Juventus.

Manchester United menunjukkan kesiapan untuk menerima kepergian sang pemain dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian senilai 30 juta pound sterling, meski klub telah mengeluarkan sekitar 36,5 juta pound sterling untuk mendatangkannya pada tahun 2024.

Para petinggi klub menilai bahwa nilai tersebut secara adil mencerminkan nilai sang pemain, setelah ia gagal menampilkan level permainan yang konsisten bersama tim.

Zirkzee keluar dari perhitungan Manchester United setelah hanya tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan di Liga Primer Inggris di bawah asuhan Ruben Amorim dan Michael Carrick sepanjang musim lalu.

Penyerang berkebangsaan Belanda berusia 25 tahun itu mendapat perhatian besar pada musim panas ini, namun Juventus saat ini memimpin persaingan untuk mendatangkannya.

Juventus sempat dekat dengan kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional Prancis Kolo Muani dari Paris Saint-Germain, setelah masa peminjamannya yang tidak sukses bersama Tottenham musim lalu.

Namun Juventus gagal menyepakati nilai finansial transfer tersebut dengan Saint-Germain menyusul mandeknya negosiasi antara kedua pihak.

Juventus pun dengan cepat beralih ke Zirkzee, di tengah upaya mereka mencari penyerang baru untuk mengisi posisi ujung tombak.

Zirkzee hanya mencetak 9 gol dalam 75 pertandingan bersama Manchester United, dan ia terbuka untuk pindah ke Allianz Stadium.

Zirkzee mengenal Serie A Italia dengan baik, setelah menjalani satu musim dengan status pinjaman bersama Parma, dan dua musim bersama Bologna.