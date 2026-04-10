Bintang Liverpool... Hadiah yang Dinantikan Juventus untuk Spalletti

Manajemen Juventus menggandakan upayanya pada Jumat ini dengan memperpanjang kontrak pelatihnya, Luciano Spalletti, hingga Juni 2028, setelah sebelumnya ia ditunjuk dengan kontrak jangka pendek.

Keputusan ini menjadi puncak dari kepercayaan yang diperoleh pelatih asal Italia tersebut di dalam klub, setelah ia berhasil mengembalikan disiplin dan keseimbangan dalam barisan tim selama beberapa bulan terakhir.

Seiring dengan penandatanganan kontrak baru tersebut, manajemen "Si Nyonya Tua" mulai mempersiapkan diri lebih awal untuk bursa transfer musim panas mendatang, dengan tujuan memberikan Spalletti alat yang diperlukan untuk mewujudkan ambisi teknisnya, terutama dengan merekrut kiper Brasil Alisson Becker.

Hadiah yang dinantikan Spalletti

Menurut surat kabar "Gazzetta dello Sport", Juventus menempatkan nama Alisson Becker, kiper Liverpool saat ini, sebagai prioritas utama dalam rencana musim panas mereka.

Alisson berusia 33 tahun, dan pernah bermain di bawah asuhan Spalletti selama masa kejayaannya bersama Roma, sehingga gagasan reuni di antara keduanya sangat menarik bagi kedua belah pihak.

Meskipun kontrak kiper internasional ini secara otomatis diperpanjang bersama Liverpool hingga tahun 2027, laporan menunjukkan bahwa sang pemain tidak menutup pintu untuk kembali ke Italia, terutama mengingat hubungan erat yang terjalin dengan mantan pelatihnya.

Sumber-sumber Italia menegaskan bahwa komunikasi antara Juventus dan pihak pemain sangat positif, dan suasana optimisme mendominasi di dalam klub mengenai kemungkinan penyelesaian kesepakatan tersebut pada musim panas mendatang.

Proyek Jangka Panjang

Perpanjangan kontrak Spalletti hingga 2028 mencerminkan keinginan Juventus untuk membangun proyek teknis yang stabil dan ambisius, setelah bertahun-tahun mengalami ketidakstabilan teknis dan manajerial.

Musim panas mendatang diperkirakan akan menyaksikan langkah-langkah besar dari manajemen Bianconeri untuk memperkuat tim dengan pemain-pemain berpengalaman dan berkualitas tinggi, terutama kiper sekelas Alisson, yang akan menjadi hadiah pertama bagi Spalletti dalam proyek barunya bersama Juventus.

