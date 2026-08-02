Klub Inter Milan bersiap mengajukan tawaran finansial besar untuk meyakinkan Liverpool agar melepas gelandangnya, Curtis Jones, pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut surat kabar Inggris "Daily Mail", Inter Milan siap membayar 30 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa pemain Inggris tersebut.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Liverpool menolak tawaran klub Italia tersebut dan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melepas Jones dengan nilai tersebut, karena menganggap ia layak dihargai lebih dari itu.

Meskipun perannya sebagai pemain kunci di Anfield menurun dalam beberapa musim terakhir, Curtis Jones masih menjadi pemain yang sangat diincar oleh sejumlah klub lain, dengan Inter Milan berada di garis terdepan.

Jones terikat kontrak dengan Liverpool hingga tahun 2027, dan menarik minat manajemen Inter Milan yang telah memantaunya selama beberapa bulan.

Liverpool, di bawah asuhan pelatih saat ini Andoni Iraola, tidak menutup kemungkinan melepas jasa Jones, tetapi menanti tawaran yang lebih mendekati tuntutannya sebelum mempertimbangkan kepergiannya.