Tampaknya Jeremy Jacquet, bek Liverpool, semakin dekat untuk masuk dalam hitungan timnas Prancis, setelah sejumlah laporan media mengungkapkan keberadaannya dalam daftar awal yang disusun oleh Zinedine Zidane, direktur teknik Les Bleus.

Menurut yang diberitakan situs "Foot Mercato", Jacquet mungkin akan mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Prancis dalam waktu dekat, setelah Zidane memasukkannya ke dalam daftar pemain yang ia pilih secara awal untuk kumpul perdananya bersama timnas Prancis.

Ketertarikan ini datang untuk mencerminkan apresiasi yang kian meningkat terhadap performa yang ditampilkan bek Prancis berusia 21 tahun tersebut, yang pindah ke Liverpool dari Rennes dengan nilai 70 juta euro, sebelum berhasil meninggalkan jejak yang jelas selama awal kariernya bersama tim Inggris itu.

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Jacquet menegaskan dirinya dengan kuat di pentas selama periode terakhir, setelah menampilkan level pertahanan yang istimewa bersama Liverpool, serta menunjukkan kemampuan yang menonjol dalam menangani tuntutan persaingan di Liga Primer Inggris meski masih baru mengenal kompetisi tersebut.

Dalam laga Liverpool melawan Fulham, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, Jacquet menjadi salah satu elemen paling menonjol di lini belakang, setelah ia berhasil menyelamatkan bola dari garis gawang, di samping menampilkan performa bertahan yang kuat sepanjang pertandingan.

Bek muda itu menunjukkan ketenangan dan konsentrasi yang tinggi selama laga, di samping kemampuannya membaca pergerakan lawan dan menangani situasi berbahaya, sehingga dengan cepat menegaskan bahwa ia mulai beradaptasi dengan karakter sepak bola Inggris serta tuntutan fisik dan teknisnya yang sulit.

Tampaknya kegemilangan ini tidak berlalu begitu saja di mata tim pelatih Prancis, yang mengarah untuk memperluas lingkup pilihan agar mencakup lebih banyak talenta muda Prancis yang bersinar di Liga Primer Inggris.

Menurut "Foot Mercato", staf kepelatihan Prancis yang baru tidak hanya memandang nama-nama langganan, tetapi juga memantau sejumlah pemain muda yang telah menegaskan diri bersama klub-klubnya, sesuatu yang mungkin memberikan Jacquet peluang nyata untuk bergabung dengan timnas dalam waktu dekat.

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Hal ini tidak terbatas pada bek Liverpool saja, karena daftar kandidat juga mencakup Enzo Le Fee, gelandang Sunderland, dan Olivier Boscagli, bek Brighton, di samping Lucas Da Cunha, pemain Como.

Nama-nama ini mencerminkan kecenderungan yang jelas untuk memberikan kesempatan kepada para pemain yang menampilkan level kuat bersama klub-klubnya, meskipun mereka belum menjadi elemen inti dalam hitungan timnas Prancis.

Meski demikian, jalan menuju timnas Prancis tidak akan serta-merta mudah bagi Jacquet, karena pemain itu masih di awal perjalanannya bersama Liverpool, dan perlu terus bekerja mengembangkan levelnya tanpa terburu-buru.

Kepindahan ke klub sebesar Liverpool, di samping menjalani persaingan Liga Primer Inggris, menempatkan pemain itu di hadapan tantangan fisik dan teknis yang besar, terutama dengan padatnya jadwal pertandingan dan banyaknya kompetisi yang diikuti tim.

Karena itu, akan menjadi penting bagi Jacquet untuk mempertahankan levelnya saat ini dan melanjutkan perkembangan bertahap, demi memantapkan pijakannya di skuad Liverpool terlebih dahulu, sebelum memikirkan untuk mendapatkan tempat permanen bersama timnas Prancis.

Kendati begitu, keberadaan nama Jacquet dalam daftar awal yang dipilih Zidane saja sudah merupakan pengakuan penting atas level yang ditampilkan pemain itu selama periode lalu.

Diperkirakan daftar pertama Zidane akan diumumkan pada hari Jumat, dan seandainya Jacquet berada di dalamnya, hal itu akan menjadi tonggak menonjol dalam kariernya, serta bisa memberinya dorongan kuat untuk terus menanjak di level internasional.

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