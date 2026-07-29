Bintang asal Jerman, Leon Goretzka, menawarkan jasanya kepada klub Barcelona dalam beberapa jam terakhir, dengan memanfaatkan hubungan istimewanya dengan mantan pelatihnya, Hansi Flick, dalam upaya mengamankan tujuan berikutnya setelah kontraknya bersama Bayern Munich berakhir.

Jurnalis tepercaya Matteo Moretto mengungkapkan dalam program "La Pizarra de Quintana" bahwa orang-orang dekat gelandang Jerman itu telah menghubungi langsung manajemen olahraga klub Catalan tersebut, dan menunjukkan keterbukaan penuh untuk bergabung dengan proyek Barcelona, terutama setelah Frenkie de Jong mengalami robekan pada ligamen kolateral medial lutut kanannya.

Ini bukan kali pertama Goretzka mengajukan namanya ke meja Barcelona dalam beberapa bulan terakhir, di mana ia mencari tantangan baru setelah perjalanan panjang di Allianz Arena, yang menyaksikan penampilannya dalam 48 pertandingan musim lalu dengan total 2.349 menit, di mana ia berkontribusi dalam mengantarkan Bayern meraih seluruh gelar domestik dan mencapai semifinal Liga Champions Eropa.

Goretzka sangat mengandalkan kartu Flick untuk menentukan situasinya, karena pemain itu sebelumnya menjadi salah satu pilar utama di bawah kepemimpinan pelatih Jerman tersebut di Bayern Munich antara tahun 2019 dan 2021, di mana ia bermain dalam 64 pertandingan dengan mencetak 15 gol dan menyumbang 18 assist, serta menjadi elemen sentral dalam tim yang mendominasi Eropa.

Meski transfer ini menggiurkan lantaran berstatus gratis, sikap Barcelona sejauh ini jelas. Direktur olahraga Deco saat ini tidak berpikir untuk merekrut Goretzka, dan tidak berencana memperkuat lini tengah, karena manajemen klub menilai bahwa posisi tersebut sudah terisi penuh dan terdapat kedalaman skuad yang cukup untuk mengatasi absennya de Jong dalam waktu lama.

Bahkan, cedera bintang Belanda itu tidak akan mengubah rencana klub terhadap Marc Casadó, karena manajemen masih menganggap bahwa waktunya telah tiba untuk mencari jalan keluar bagi pemain muda tersebut, tanpa memaksanya pergi, tetapi dengan berupaya mengamankan tim baru untuknya.