Bintang internasional asal Maroko masuk dalam daftar prioritas Newcastle

Newcastle United bersiap untuk bergerak agresif selama bursa transfer musim panas ini setelah berbulan-bulan merencanakan strategi untuk memperkuat skuad dengan pemain-pemain berkualitas.

Manajer Eddie Howe dan direktur olahraga Ross Wilson menyadari bahwa musim panas ini akan menjadi krusial dalam hal perekrutan, dengan strategi transfer baru yang sedang disiapkan.

Dengan pengumuman Kieran Trippier tentang keputusannya untuk hengkang di akhir musim, serta spekulasi yang terus berlanjut mengenai masa depan Tino Livramento, Newcastle harus bekerja keras untuk menggantikan para pemain tersebut.

Surat kabar "chroniclelive", yang khusus memberitakan berita Newcastle, mengatakan bahwa klub Inggris tersebut telah mengincar beberapa pemain untuk memperkuat posisi bek sayap, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain internasional Maroko Zakaria El-Wahidi, yang bermain untuk Genk di Belgia, termasuk dalam daftar incaran Newcastle pada musim panas mendatang.

Surat kabar tersebut mengatakan: "Di Belgia, bek sayap Genk ini menarik perhatian berkat penampilannya yang menonjol di Liga Pro dan turnamen Eropa. Jika Newcastle mencari bek sayap serang, pemain internasional Maroko berusia 24 tahun ini memenuhi semua kriteria, karena ia telah mencetak 11 gol musim ini, termasuk empat gol di Liga Europa."

Berkat kemampuannya bermain sebagai bek kanan atau sayap, ia menjadi incaran Crystal Palace dan Everton pada bursa transfer musim dingin lalu, dan mungkin akan segera pindah ke klub besar musim panas ini.

(Baca juga)... Siapa yang akan menang?.. Persaingan sengit antara Maroko dan Spanyol menjelang Piala Dunia 2030