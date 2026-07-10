Bintang Inggris menanggapi kata-kata kasar dari Aguirre

Pemain sayap timnas Inggris, Anthony Gordon, menanggapi kata-kata kasar yang dilontarkan oleh mantan pelatih Meksiko, Javier Aguirre, dalam sebuah cuplikan yang tersebar luas selama pertandingan kedua tim di Piala Dunia.

Selama jeda minum di babak pertama, Aguirre awalnya berbicara dengan gelandang Jude Bellingham, sebelum memanggil Gordon saat keduanya berada di dekat garis pinggir lapangan, dalam kemenangan dramatis Inggris atas Meksiko dengan skor 3-2 di babak 16 besar di Stadion Azteca.

Setelah itu, pelatih berusia 67 tahun itu melontarkan komentar yang mengandung kata-kata kasar kepada penyerang Inggris tersebut, sebelum keduanya tertawa terbahak-bahak.

BBC Sport memuat pernyataan Gordon, di mana ia mengatakan, “Saya ingat apa yang dikatakan Aguirre. Itu hanya lelucon.”

Dia menambahkan, “Dengan semua suasana panas dan ketegangan yang menyelimuti pertandingan, itu hanyalah momen untuk bersenang-senang.”

Dia melanjutkan, “Saya baru saja melewati bek di garis gawang sesaat sebelumnya, jadi saya menganggap apa yang dia katakan sebagai semacam pujian. Begitulah cara saya memahaminya.”

Dia menyimpulkan, “Pertandingan itu penuh ketegangan, jadi saya senang dia berbicara dengan saya dan Bellingham selama pertandingan.”

Itu adalah salah satu dari beberapa momen lucu dalam pertandingan tersebut, yang tersebar luas di media sosial, termasuk wawancara Harry Kane setelah pertandingan saat suaranya hilang, serta aksi berpura-pura cedera yang dilakukan bek Inggris John Stones.

Agiri meninggalkan timnas Meksiko setelah tersingkir dari Piala Dunia, dan tugas tersebut kemudian diserahkan kepada Rafael Márquez.