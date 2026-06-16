Bintang Inggris Absen di Piala Dunia Akibat Cedera Parah

Tim nasional Inggris mendapat pukulan telak dengan dicoretnya salah satu pemain andalannya dari skuad Piala Dunia 2026 akibat cedera parah.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", absennya Tino Livramento dari Piala Dunia dipastikan hanya sehari sebelum timnas Inggris memainkan pertandingan pertamanya di turnamen tersebut.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa bek Newcastle United itu akan digantikan pada menit-menit terakhir dari daftar skuad akibat cedera yang dialaminya.

Dilaporkan bahwa Livramento, yang berusia 23 tahun, mengalami cedera otot paha belakang, dan Trevoh Chalobah dari Chelsea termasuk di antara opsi yang dipertimbangkan untuk menggantikannya.

Peraturan memungkinkan tim nasional untuk melakukan perubahan pada daftar akhir yang terdiri dari 26 pemain hingga 24 jam sebelum pertandingan pertama mereka di babak grup, namun hal ini hanya diperbolehkan jika ada cedera serius.

Levramento, yang telah mencatatkan 6 penampilan internasional, tampil dalam semua pertandingan Inggris sepanjang tahun 2026 kecuali satu, di mana ia duduk di bangku cadangan dan tidak ikut serta dalam kemenangan persahabatan 3-0 atas Kosta Rika pekan lalu.

Levramento adalah salah satu dari beberapa bek serba bisa yang dipilih pelatih Thomas Tuchel untuk turnamen ini, berkat kemampuannya bermain di seluruh lini pertahanan.

Levramento, yang biasanya bermain sebagai bek kanan, juga pernah bermain sebagai bek kiri di bawah asuhan manajer Eddie Howe di St James' Park.