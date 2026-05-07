Bintang Excelsior, Arthur Zagré, berpeluang melakukan debut internasionalnya saat melawan (Belarusia)

Asosiasi Sepak Bola Nasional Burkina Faso telah mengumumkan melalui Facebook bahwa mereka berhasil merekrut Arthur Zagré. Bek Excelsior ini pun berpotensi melakukan debutnya bulan depan, saat Les Étalons menjalani laga persahabatan melawan Rusia di Volgograd. Empat hari kemudian, pada 9 Juni, Burkina Faso akan bertanding melawan Belarus.

Zagré yang berusia 24 tahun lahir dan besar di Prancis, yang ia wakili di level junior (U-18 dan U-19) sebagai pemain Paris Saint-Germain.

Ia tidak berhasil menembus tim utama PSG, meskipun AS Monaco melihat potensinya, terbukti dari biaya transfer sebesar sepuluh juta euro.

Di Monaco pun ia gagal menembus tim utama, sehingga ia dipinjamkan secara berturut-turut ke Dijon, FC Utrecht, dan Excelsior. Pada 2023, klub asal Rotterdam itu membelinya secara permanen tanpa biaya transfer.

Sejak saat itu, Zagré telah berkembang menjadi salah satu pemain kunci di Excelsior, di mana hingga saat ini ia telah bermain dalam 104 pertandingan, mencetak 6 gol, dan memberikan 13 assist.

Meskipun tidak pernah bermain untuk tim nasional Prancis, bek kiri ini kemungkinan besar akan segera menjadi pemain tim nasional berkat akar Burkina Fasonya.

Zagré, yang orang tuanya berasal dari Burkina Faso, akan bertemu dengan beberapa nama terkenal di tim nasional. Di antaranya Lassina Traoré dan Bertrand Traoré (mantan pemain Ajax) serta bek Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba mewakili negara yang menduduki peringkat ke-62 FIFA.