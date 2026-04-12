Bintang Espanyol mengkritik perilaku para pemain Barcelona... dan para suporter memaksanya untuk pergi

Paul Lozano, pemain Espanyol, menonaktifkan akun Instagram pribadinya, menyusul serangan yang dilancarkan oleh para pendukung Barcelona terhadapnya, setelah pertandingan "Derbi Catalunya" pada Sabtu kemarin.

Lozano terlibat pertengkaran dengan beberapa pemain Blaugrana, setelah timnya kalah 4-1 di Stadion Camp Nou, markas Barça, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Meskipun peristiwa di lapangan memberikan banyak kegembiraan, kejadian yang terjadi di terowongan, setelah peluit akhir dibunyikan, lah yang memicu kontroversi terbesar, di mana kubu Espanyol merasa tidak puas dengan perilaku tetangga lokal mereka.

Lozano pun terlibat dalam pertengkaran verbal dengan sejumlah pemain Barça, termasuk pemain Portugal João Cancelo.

Lozano tidak menyembunyikan kekecewaannya atas insiden tersebut. Ketika ditanya tentang kata-kata spesifik yang dilontarkan kepadanya oleh para pemain Barcelona, gelandang tersebut memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya, dengan mengatakan dalam wawancara kepada jaringan "DAZN": "Tidak masalah, yang penting hanya sepak bola.. Semua orang melihat tingkat rasa hormat yang mereka miliki terhadap rekan-rekan profesional mereka.. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditambahkan."

Dia kemudian menjelaskan sifat insiden tersebut: "Ini bukan soal Cancelo. Hal-hal seperti ini terjadi di lapangan sepak bola. Mereka mencoba memprovokasi saya sedikit karena mereka menang, itu saja.. Ketika kalah, Anda harus menerimanya.. Selalu begitu, tidak masalah."

Perlu dicatat bahwa ketegangan ini berpindah dari terowongan stadion ke platform media sosial, yang mendorong pemain tersebut untuk memutuskan menjauh dari "Instagram", guna menghindari serangan yang semakin meningkat dari para pendukung tim rival lokal.