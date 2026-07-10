Bintang di Zodiak Libra... Bagaimana Mbappé berhasil menjinakkan "Singa Maroko"?

Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, menjadi sorotan utama pada malam kemenangan atas Maroko dengan skor 2-0 dalam pertandingan perempat final Piala Dunia 2026.

Penyerang veteran Prancis ini berhasil mencetak gol pertama pada menit ke-60 melalui tendangan keras yang tidak mampu dihentikan oleh Yassine Bono.

Meskipun para bintang timnas Prancis tampil luar biasa, Mbappé tetap menjadi pemain paling menonjol dalam skema tim seperti biasanya... Namun, bagaimana ia melakukannya?

Motor Utama Prancis

Meskipun gagal mengeksekusi tendangan penalti di babak pertama, Kylian Mbappé tidak terpengaruh oleh peluang yang terbuang itu, dan terus memainkan perannya sebagai senjata serangan paling berbahaya Prancis, sehingga menjadi motor utama pergerakan Les Bleus saat menghadapi Maroko.

Melihat susunan pemain yang diumumkan, Mbappé tampil sebagai ujung tombak, namun pergerakannya di lapangan menunjukkan peran yang sama sekali berbeda; ia bermain sebagai penyerang bebas yang tidak terikat pada posisi tertentu, bergerak lincah di antara lini dan ruang-ruang kosong untuk mencari celah dalam barisan pertahanan Maroko.

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Kapten Prancis itu terus-menerus condong ke sisi kiri, di mana ia menembus kedalaman lapangan melalui pertukaran bola dengan Ousmane Dembélé atau Désiré Doué, sebelum mencoba mengakhiri serangan dengan tendangan ke gawang Yassine Bounou.

Gerakan Mbappé yang tak henti-hentinya memaksa pertahanan Maroko mundur dan menciptakan ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menegaskan sekali lagi bahwa ia bukan sekadar pencetak gol, melainkan elemen taktis yang mampu menciptakan ancaman dengan berbagai cara.

Mengacaukan barisan pertahanan Maroko

Mbappé adalah pemain timnas Prancis yang paling aktif di depan gawang; ia bagaikan kuda yang melesat seperti anak panah dalam balapan untuk mencapai garis finis, namun penampilan gemilang Bono mencegahnya mencetak lebih dari satu gol.

Namun, Mbappé hanya membutuhkan ruang kecil di depan kotak penalti untuk mencetak gol, sebuah kesalahan yang jelas dilakukan Maroko dengan membiarkan ruang bagi bintang Prancis itu yang menerima bola di tepi kotak penalti dan melepaskan tembakan keras ke gawang.

Gol Mbappé itu seolah-olah memecah barisan pertahanan Maroko yang padat, di mana setelah itu “Singa” berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, namun upaya tersebut menjadi pertaruhan di hadapan serangan “Les Bleus” yang dahsyat, di mana Ousmane Dembélé memanfaatkan ruang kosong dan mencetak gol pertama.

Pemain Terbaik Pertandingan

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk memberikan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan Maroko vs Prancis kepada Mbappé, karena ia mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya.

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Mbappé melepaskan empat tembakan ke gawang Maroko, dua di antaranya mengenai tiang dan mistar gawang, serta membuang dua peluang berbahaya, dengan rata-rata gol yang diharapkan sebesar "1,33".

Mbappé kembali memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia edisi ini, dengan 8 gol, sejajar dengan pemain Argentina, Lionel Messi.







