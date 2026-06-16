Dini Borges, bintang tim nasional Cape Verde, menanggapi pernyataan Rodri, pemain tim nasional Spanyol, setelah pertandingan kedua tim di Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sehingga kehilangan dua poin berharga dalam perebutan puncak klasemen grup, di tengah kemarahan terhadap keputusan taktis yang diambil oleh staf pelatih.

Bek tengah Al-Bataeh asal Uni Emirat Arab, yang juga salah satu kapten timnas Cape Verde, berbicara kepada surat kabar "Marca", hanya beberapa jam setelah menciptakan kejutan besar pertama di Piala Dunia.

Ia berkata: “Saya rasa orang-orang memandang kami dengan campuran keraguan dan rasa ingin tahu. Kami adalah negara yang asing; hanya sedikit yang benar-benar mengenal kami. Yah… hanya sedikit yang mengenal kami sebelum pertandingan melawan Spanyol.”

Mungkin dari sinilah kisahnya dimulai. Apa yang dianggap sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Spanyol, justru menjadi mimpi bagi Cape Verde—mimpi yang mereka tak ingin berakhir selamanya.

Dini menambahkan: “Saya rasa sekarang orang-orang akan mulai mengenal kami dan minat mereka terhadap negara kami serta kualitas yang kami miliki di sini akan semakin meningkat. Saya yakin bahwa menempatkan Cape Verde di peta sepak bola dunia merupakan kemenangan besar bagi kami. Namun, kami ambisius dan menginginkan lebih.”

Dia menambahkan: “Orang-orang tidak menyadari betapa berartinya semua ini bagi kami. Cape Verde benar-benar adalah hidup kami.”

Kritik Rodri terhadap Cape Verde

Menanggapi kritik Rodri, pemain Spanyol, terhadap gaya bermain Cape Verde, pertahanan dengan jumlah pemain yang padat, dan penegasan bahwa tim tidak melampaui garis tengah lapangan, Borges menjawab: “Wajar jika seseorang merasa tidak puas, tetapi kami telah bermain dengan sepenuh hati dan menjalankan permainan sesuai dengan kekuatan kami… Kami harus berjuang sekuat tenaga demi satu sama lain dan demi rakyat kami.”

Ia menegaskan: “Dia adalah salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia, dan kami semua menghormatinya. Wajar jika kami merasa kecewa setelah pertandingan yang ingin kami menangkan. Kami bermain dengan jujur, dan memanfaatkan kelebihan kami.”

Dia menjelaskan: “Jika mencoba menyaingi salah satu dari tim-tim itu, Anda berisiko mengalami kekalahan telak. Kita harus realistis.”

Dia menambahkan: “Kelompok pemain ini menyadari bahwa mereka sedang menjalani pengalaman yang unik. Kita semua telah memimpikan ini sepanjang karier kita, dan kini setelah kesempatan ini datang, kita harus berjuang sekuat tenaga demi satu sama lain dan demi para pendukung kita.”

Dia melanjutkan: “Ini adalah partisipasi pertama kami di Piala Dunia… Jika hal ini tidak memotivasi kami, lalu apa yang akan memotivasi kami? Tidak ada yang lebih penting dari ini… Banyak dari kami yang berasal dari bawah, benar-benar dari bawah, dan kami harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sini.”

Dia menambahkan: “Bisakah kalian bayangkan betapa berartinya ini bagi kami? Semua jam yang kami habiskan jauh dari keluarga, semua hari di mana kami berjuang, semua hari di mana kami bermimpi berada di sini, semua hari di mana kami berusaha bersaing berdampingan dengan yang terbaik.”

Namun, bek asal Cape Verde ini menolak narasi epik yang hanya didasarkan pada ketangguhan. Ia berkata: “Pertandingan melawan Spanyol menunjukkan kualitas individu kami, tetapi yang terpenting, semangat kami. Kami tahu bahwa kami harus menjadi tim yang rendah hati saat menghadapi Spanyol. Kami harus tahu cara menahan penderitaan dan bermain cerdas dalam mencari celah pertahanan lawan pada sedikit peluang yang kami dapatkan.” Ia melanjutkan: “Anda bisa melihat tim yang sangat kompak di lapangan. Secara defensif, kami memainkan pertandingan yang hampir sempurna. Kami mempertahankan energi dan keyakinan kami hingga akhir.”

Ia menambahkan: “Berlawanan dengan apa yang mungkin dipikirkan banyak orang, kami bukanlah tim defensif; kami menyukai permainan sepak bola menyerang, tetapi di Piala Dunia, Anda harus bermain cerdas.”

Mengenai penampilan gemilang kiper Fozinha saat melawan Spanyol, ia berkomentar: “Dia adalah sumber inspirasi bagi kami semua. Dia adalah panutan sejati bagi seluruh pemuda Cape Verde dan pemimpin sejati bagi kami.”

Namun, ia tidak berhenti sampai di situ, melainkan menambahkan: “Ada banyak talenta dalam skuad ini, begitu pula banyak talenta di antara pemain sepak bola Cape Verde lainnya yang, karena satu dan lain hal, tidak bersama kami di sini.”

Kap Verde menghadapi Arab Saudi dan Uruguay

Pemain Cape Verde tersebut mengatakan: “Berlawanan dengan apa yang mungkin dipikirkan banyak orang, kami bukanlah tim yang defensif. Kami memiliki kualitas tinggi dalam menguasai bola, dan kami lebih menyukai permainan menyerang, tetapi di Piala Dunia, kami harus bermain cerdas.”

Mengenai lawan-lawan berikutnya, ia mengatakan: "Kami tidak boleh meremehkan Arab Saudi atau Uruguay. Keduanya adalah tim yang sangat kuat, dan mereka akan menjadi favorit untuk mengalahkan kami".

Dia menambahkan: “Kami menyadari bahwa tanggung jawab kami lebih besar. Mata seluruh dunia akan tertuju pada kami.”

Dia menutup dengan mengatakan: “Saya tahu banyak tawaran mulai berdatangan ke agen saya, tetapi fokus saya saat ini tertuju pada tim nasional… Jika memungkinkan, semakin lama tawaran itu datang, semakin baik, karena itu berarti kami telah mencapai babak-babak akhir di turnamen ini.”