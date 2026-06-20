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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bintang Belanda mengulangi prestasi Messi dan pencetak gol terbanyak Qatar

Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
World Cup
L. Messi
J. David
Belanda

Cody Gakpo meraih penghargaan Pemain Terbaik dalam pertandingan timnas Belanda melawan Swedia, yang berakhir dengan kemenangan Oranje dengan skor 5-1 di Piala Dunia.

Jakpo meninggalkan jejak yang mengesankan saat melawan Swedia dengan mencetak dua gol serta memberikan satu umpan kunci.

Jakpo juga meraih nilai sempurna (10 dari 10) dalam penilaian situs whoscored yang khusus menganalisis statistik sepak bola.

Akun whoscored menyoroti penampilan Jakobo selama pertandingan, di mana ia melepaskan 5 tembakan, 4 di antaranya mengarah ke gawang, serta melakukan dua dribel yang berhasil, selain mencetak dua gol dan memberikan satu assist.

Dijelaskan bahwa Jakpo meraih “nilai sempurna” dalam penilaian whoscored, sama seperti pemain Argentina Lionel Messi saat melawan Aljazair, dan pemain Kanada Jonathan David saat melawan Qatar.

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Messi meraih penilaian (10 dari 10) setelah mencetak hat-trick ke gawang Aljazair, sementara Jonathan David juga mencetak tiga gol ke gawang Qatar.

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