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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Bintang Barcelona ukir sejarah di kandang Levante, balas budi kepada Flick

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
LaLiga
X. Espart
Spanyol

Barca memukau

Xavi Espart, pemain muda Barcelona, kembali menorehkan babak baru dalam kariernya yang terus menanjak, setelah mencetak gol perdananya bersama tim utama saat menghadapi laga Levante melawan Barcelona, sehingga meraih tonggak penting dalam perjalanannya bersama klub Catalan tersebut.

Espart kembali masuk ke dalam susunan pemain inti menghadapi Levante, setelah tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Feyenoord di Liga Champions Eropa, dan sekali lagi menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan pelatih Hansi Flick kepadanya bukan tanpa alasan.

Sang pemain tidak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya, karena ia berhasil membuka skor hanya setelah 5 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan dari Raphinha sebelum melepaskan tembakan ke arah gawang kiper Ryan.

Meski tembakan itu tidak sempurna, tembakan tersebut menghadirkan kejutan bagi sang kiper, setelah arah pergerakan bola turut mengecohnya dan menghalanginya untuk mengatasi bola sebagaimana mestinya, hingga bersarang di jala dan Espart memberikan keunggulan bagi timnya.

Gol ini datang untuk memberikan dorongan baru bagi sang pemain di awal perjalanannya bersama tim utama, setelah ia secara bertahap mengamankan tempatnya dalam perhitungan Flick, yang terus mengandalkan elemen-elemen muda dan memberi mereka ruang untuk membuktikan diri dalam laga-laga besar.

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