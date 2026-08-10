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imago-sport-1077356698.jpgJoan Gosa

Diterjemahkan oleh

Bintang Barcelona Rampungkan Kepindahannya ke Premier League

Barcelona
Liverpool
R. Araujo
LaLiga
Premier League
Spanyol
Inggris
Uruguay

Tantangan baru

Salah satu pemain menonjol di skuad Barcelona menyelesaikan proses kepindahannya ke Liga Primer Inggris pada musim baru ini.

Pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, menulis di akunnya di jejaring "X": "Ronald Araujo telah menandatangani kontrak kepindahannya ke skuad Liverpool.. Kesepakatan telah rampung".

Araujo sebelumnya bertolak ke Liverpool dan menjalani pemeriksaan medis, kemarin Minggu, sehingga segalanya siap untuk pengumuman resmi penandatanganan kontraknya dengan klub Inggris tersebut.

Barcelona dan Liverpool mencapai kesepakatan final terkait peminjaman Araujo, Jumat lalu, setelah pelatih asal Jerman Hansi Flick memberi tahu sang pemain pada Selasa lalu bahwa ia tidak akan mengandalkannya sebagai pemain inti dalam rencananya untuk musim baru, dan bahwa jika ia ingin bermain secara reguler, lebih baik baginya untuk mencari klub lain yang menjamin waktu bermain yang diinginkannya.

Araujo tidak ragu dalam mengambil keputusannya, ia dengan cepat bergabung ke proyek Iraola di Liverpool, yang tengah mengalami krisis di lini pertahanan.

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