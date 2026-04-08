Bintang Barcelona mengalami cedera beberapa jam sebelum laga melawan Atlético

Salah satu bintang Barcelona mengalami cedera beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Atlético Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions yang dijadwalkan Rabu malam ini.

Surat kabar Spanyol Mundo Deportivo melaporkan bahwa Fermin Lopez mengalami cedera di kepala selama sesi latihan pagi yang dilakukan tim pada hari Rabu ini.

Surat kabar tersebut melanjutkan: "Oleh karena itu, Fermin tidak turun dari bus tim bersama rekan-rekannya yang lain saat tiba di hotel tempat tim menginap."

Di sisi lain, ia menegaskan: "Namun terlepas dari insiden tersebut, cedera ringan ini tidak akan menjadi masalah baginya untuk tersedia bagi pelatih Hans Flick dalam pertandingan malam ini."

Barcelona berharap dapat mengamankan keunggulan mereka melawan tim asuhan Simeone lebih awal dalam laga di Camp Nou malam ini, terutama karena pertandingan tandang di Madrid akan sangat sulit, seperti yang terjadi dalam laga liga beberapa hari lalu, di mana Barça lolos dengan kemenangan dramatis 2-1 di menit-menit akhir.