Kiper Barcelona asal Polandia, Wojciech Szczęsny, mengakui bahwa bertambahnya usia mulai terasa dampaknya baginya, setelah ia menginjak usia 36 tahun.

Surat kabar "Sport" memuat pernyataan Ciesny dalam wawancara panjang dengan salah satu stasiun televisi Polandia, di mana ia berbicara tentang berbagai aspek pribadi dan kehidupan pribadinya.

Ciesny memberikan pengakuan yang jarang terjadi dalam sepak bola profesional, ketika pertanyaan langsung diajukan, "Apa yang lebih mudah bagi Anda, menghadapi penuaan dalam kehidupan pribadi atau dalam kehidupan profesional?"

Dia menjawab tanpa ragu, "Dalam kehidupan pribadi, berlalunya waktu adalah pengalaman yang menyenangkan, dan hal ini tidak terjadi dalam kehidupan profesional."

Dia menambahkan, "Dalam kehidupan profesional saya, saya tidak menyembunyikan bahwa setiap sesi latihan menjadi semakin sulit bagi saya, itu adalah penderitaan. Hal itu membutuhkan energi yang besar dari saya."

Dia menekankan, "Sudah sulit bagi saya untuk bangun di pagi hari, dan tubuh saya membutuhkan usaha yang lebih besar dari hari ke hari."

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa ia menganggap hal itu sebagai tantangan harian, sambil mencatat, "Saya menganggapnya sebagai tantangan harian: bangun, pergi ke latihan, dan memberikan yang terbaik."

Cezni masih memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dengan Barcelona, dan meskipun demikian, ia tampaknya siap untuk melanjutkan kariernya bersama Barça seperti biasa, meskipun ia mengakui bahwa hal itu tidak mudah.

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