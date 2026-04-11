Bintang Barcelona membuat Flick cemas menjelang laga melawan Atlético

Seorang pemain Barcelona membuat pelatihnya, Hans Flick, cemas setelah mengalami masalah fisik pada kaki kanannya pada menit-menit akhir babak pertama saat melawan Espanyol, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Barcelona memenangkan Derby Katalonia dengan skor 4-1 pada Sabtu malam, sehingga mengumpulkan 79 poin dan memimpin klasemen liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Gerard Martin merasakan nyeri di kaki kanannya saat melakukan aksi individu pada menit ke-36, dan digantikan oleh Marc Casado saat jeda babak.

Martín terjatuh di lapangan setelah merasakan masalah di bagian belakang otot betisnya, yang memicu kekhawatiran Flick, terutama menjelang leg kedua perempat final Liga Champions melawan Atlético Madrid pada Selasa mendatang.

Setelah beberapa saat kebingungan dan kekhawatiran, di mana rekan-rekannya juga meminta agar Gerard Martin diganti, sang bek berhasil melanjutkan permainan setelah mendapat perawatan dari tim medis, dan menyelesaikan babak pertama dengan susah payah.

Di akhir babak pertama, Martin berjalan perlahan menuju terowongan menuju ruang ganti, di mana dokter Ricard Bruna menanyakan kondisinya.

Setelah jeda, Gerard Martin tidak ikut bermain dan digantikan oleh Casado, kemudian terlihat di bangku cadangan dengan kantong es di bagian yang cedera.

Baca juga

Video: Barcelona menghancurkan Espanyol.. dan menjauh dari Real Madrid