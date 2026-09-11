Salah satu mantan pemain Barcelona semakin dekat untuk kembali ke lapangan lewat pintu Santos, setelah klub Brasil itu mencapai kesepakatan dengan gelandang veteran tersebut, sehingga ia bakal berduet dengan rekan senegaranya, Neymar.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Coutinho, yang berusia 34 tahun, telah memastikan kepindahannya ke Santos, setelah menganggur tanpa klub sejak memutus kontraknya dengan Vasco da Gama pada Februari lalu.

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Kepindahan Coutinho ke Santos ini datang dengan dukungan langsung dari Neymar, yang sebelumnya meminta manajemen klub untuk merekrut mantan rekannya di timnas Brasil, bahkan ia sendiri memimpin sebagian dari negosiasi untuk merampungkan kesepakatan itu.

Sejumlah laporan dari Brasil menegaskan bahwa perusahaan "NR Sports", milik keluarga Neymar, terlibat dalam langkah-langkah yang membawa pada tercapainya kesepakatan tersebut.

Coutinho diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka pendek dengan Santos hingga akhir tahun, dengan catatan ia harus menjalani pemeriksaan medis sebelum kesepakatan itu rampung secara resmi.

Kontrak tersebut berlaku sekitar tiga bulan, setelah kedua belah pihak menilai bahwa formula ini yang paling tepat, mengingat sang pemain telah menjauh dari pertandingan sejak Februari.

Coutinho sebelumnya memutus kontraknya dengan Vasco da Gama, setelah memainkan pertandingan terakhirnya melawan Volta Redonda pada 14 Februari, lalu menjauh dari lapangan, sembari terus berlatih secara individu untuk menjaga kebugaran fisiknya.

Coutinho kembali ke Vasco da Gama pada Juli 2024, setelah 14 tahun ia habiskan di lapangan-lapangan Eropa, di mana ia bermain untuk klub Inter Milan, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, dan Aston Villa, di samping pengalamannya bersama Al Duhail Qatar.

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