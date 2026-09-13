Setelah absen pada laga melawan Feyenoord karena menjalani akumulasi hukuman dari musim lalu, Eric Garcia kembali menempati posisinya di skuad utama Barcelona pada pertandingan melawan Levante, yang berakhir dengan kemenangan tim Catalan itu dengan skor 4-2 di La Liga.

Garcia tampil dengan mengenakan topeng, menyusul cedera yang dialaminya akibat berbenturan dengan rekan setimnya, Rodri, di Stadion Mestalla.

Surat kabar Mundo Deportivo memuat pernyataan Garcia, yang menjelaskan bahwa sang pelatih, Hansi Flick, telah menekankan kepada mereka betapa sulitnya meraih kemenangan di kandang Levante.

Eric Garcia berkata, "Waktu pertandingan, suhu udara, dan kondisi lapangan, semuanya adalah hal yang tidak membantu kami maupun mereka. Ini adalah stadion yang sulit, dan pelatih memberi tahu kami bahwa mereka belum pernah kalah di sini sejak Maret lalu."

Ia menambahkan, "Saya rasa kami membuat pertandingan ini lebih sulit bagi diri kami sendiri daripada seharusnya. Ini harus menjadi pelajaran bagi kami, karena jika kau memberi lawan mana pun sedikit ruang, mereka akan menekanmu dengan keras."

Sebuah kesalahan dari Xavi Espart, yang tanggung jawabnya dipikul oleh Hansi Flick karena tidak menggantinya lebih awal, ditambah sebuah momen di mana Cubarsi dan Bernal tidak cukup tegas, menjadi penyebab Levante memperkecil selisih skor.

Eric Garcia menuturkan, "Itu adalah kesalahan-kesalahan yang kami tahu mampu kami hindari, tetapi secara umum, kami tampil dengan pertandingan yang bagus. Kami bisa berbahagia."

Garcia memuji Xavi Espart, yang meski melakukan kesalahan, mencetak gol pertamanya bersama tim utama, sehingga ia merayakan gol perdananya dengan seragam Barcelona, sambil menambahkan, "Pelatih membuktikan bahwa ia memberikan kepercayaan penuh kepadanya, dan ia membalas kepercayaan itu dengan penampilannya. Ia bermain sangat baik, dan kami harus sangat berbahagia. Ia harus terus bekerja keras."

Ia memperingatkan, "Tim ini memiliki keunggulan berupa persaingan di semua posisi. Tidak ada seorang pun yang boleh bersantai."

Bek kanan itu mengakui bahwa daftar skuad tim mencakup banyak pemain yang mampu membantu membangun serangan, tetapi menurutnya perbedaan dibuat oleh para pemain di lini depan.

Ia berkata, "Kami merasa nyaman ketika bola berada dalam penguasaan kami. Kami memiliki pemain tengah dan pemain di belakang yang mampu mengoper bola dengan sangat baik, sementara di lini depan, kami memiliki monster-monster, pemain-pemain yang sangat kuat, yang mampu menimbulkan kerusakan besar di ruang-ruang kosong."

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