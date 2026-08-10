Ansu Fati, mantan bintang Barcelona yang telah resmi pindah ke Monaco, mengatakan bahwa La Liga akan berlangsung kompetitif dan menarik pada musim mendatang.

Fati menambahkan, dalam wawancaranya dengan surat kabar AS, "Barcelona dengan Jordan, Ademi, dan mungkin Rodri? Dalam sepak bola, tak seorang pun bisa tahu. Segalanya berubah dari tahun ke tahun. Ada dua atau tiga tahun di mana satu tim lebih baik daripada yang lain."

Ia menegaskan, "Real Madrid juga mendatangkan pemain-pemain bagus, dan mereka memiliki banyak pemain istimewa. Selain itu, Mourinho telah kembali ke tim, sehingga saya rasa liga ini akan sangat kompetitif."

Ia menyoroti, "Real Madrid datang dengan penuh dendam karena Barcelona menang sepanjang tahun-tahun ini. Kita akan lihat apa yang terjadi, tetapi Barcelona membangun tim yang kuat, dan banyak pemainnya sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Hal ini juga penting untuk membentuk kelompok yang baik."

Mengenai Monaco, ia berkomentar, "Saya sangat bahagia di sini, cuacanya mirip dengan Barcelona. Kami saat ini berada dalam periode persiapan untuk musim baru. Ada banyak latihan di tengah cuaca panas, dan kami bersiap menyambut dimulainya Liga Prancis."

Ia menuturkan, "Saat saya menandatangani kontrak dengan Monaco, saya merasa sedih sekaligus gembira. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun di Barcelona, dan meninggalkan banyak teman serta orang-orang yang bekerja di La Masia. Semua orang mengirimi saya pesan, menghubungi saya, dan saya juga berpamitan kepada mereka. Hari-hari pertama terasa menyedihkan, tetapi begitulah hidup. Kita harus menerima apa yang datang, dan terus melihat ke depan."

Ia menambahkan, "Berkat kepercayaan yang ditunjukkan Monaco terhadap kemampuan saya, cara luar biasa mereka menyambut saya, dan perlakuan yang saya terima dari semua orang, saya berusaha memberikan yang terbaik agar bisa membantu tim, dan saya rasa saya telah melakukannya."

Ia menyoroti, "Setelah Piala Dunia, banyak pemain masuk dalam perdebatan tentang siapa yang layak meraih Ballon d'Or. Rodri? Messi? Mbappe? Sebagai penyerang, saya akan selalu memilih penyerang, tetapi saya rasa Rodri menampilkan Piala Dunia yang luar biasa. Begitu pula Messi, setelah ia memecahkan rekor gol dan assist. Mbappe juga tampil gila di Piala Dunia dan menjadi pencetak gol terbanyak turnamen."

Ia menegaskan, "Tahun ini persoalannya sangat sulit, Lamine Yamal juga ada dalam persaingan. Ia telah menjadi juara, jadi kita akan lihat nanti."