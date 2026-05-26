Bintang AZ berikutnya berharap bisa hengkang: 'Suatu saat ini harus berakhir'

Sven Mijnans akan hengkang dari AZ pada musim panas ini. Hal itu diungkapkan oleh gelandang berusia 26 tahun tersebut dalam wawancaranya dengan Voetbal International.

Setelah musim yang bagus dengan 21 gol dan 9 assist dalam 50 pertandingan resmi, Mijnans berharap bisa memetik hasilnya.

Pemain kidal ini masih terikat kontrak di Alkmaar hingga pertengahan 2028, tetapi tidak berencana untuk menyelesaikan kontraknya. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Mijnans mencapai 14 juta euro.

Mijnans telah membuat kesepakatan yang jelas dengan AZ. “Itu menurut saya masuk akal. Suatu saat akan berakhir. Saya sekarang berusia 26 tahun, sudah bermain tiga setengah tahun di AZ. Jika klub masih ingin mendapatkan sesuatu dari saya, maka inilah saatnya untuk bersama-sama melihat apa yang mungkin dilakukan.”

Musim panas lalu, PSV menunjukkan minat konkret pada Mijnans. Dia tidak tahu apakah klub dari Eindhoven itu akan kembali. “Saya kadang-kadang membaca bahwa perhitungan itu dibuat. Tapi tidak, hal itu tidak pernah dibahas saat itu.”

“Saya sudah cukup lama bermain di Eredivisie. Dalam hal itu, perubahan budaya akan baik untuk perkembangan saya. Di sisi lain, Anda tidak bisa begitu saja bermain di Liga Champions di klub asing. Klub seperti PSV memang menawarkan itu. Hal itu bisa memengaruhi peluang saya di tim nasional Belanda,” pikir Mijnans dengan lantang.

Mijnans akan menghadapi musim panas yang menarik. “Di dalam hati, saya sudah cukup tahu apa yang saya inginkan. Sekarang tinggal menunggu apa yang akan terjadi.”