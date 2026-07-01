Bintang Australia: Kami Bertekad Mematahkan Kutukan Saat Melawan Mesir

Eden Hrustić, pemain Australia, menegaskan bahwa timnas negaranya bertekad untuk menorehkan halaman baru dalam sejarahnya saat menghadapi Mesir di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dalam upaya meraih kemenangan pertamanya di babak gugur Piala Dunia.

Timnas Australia berharap dapat mengakhiri apa yang oleh banyak orang disebut sebagai “kutukan”, setelah gagal meraih kemenangan apa pun dalam pertandingan sistem gugur selama partisipasi mereka sebelumnya di Piala Dunia, yang menjadikan pertandingan melawan Mesir ini memiliki arti historis bagi tim.

Hrustić menunjukkan keyakinannya terhadap kemampuan timnas negaranya untuk mencapai prestasi ini, sambil menegaskan bahwa tim tidak membatasi ambisinya di turnamen ini.

Gelandang tersebut mengatakan dalam pernyataan yang dilansir situs "Nine" Australia: "Suatu hari nanti hal itu (menang di babak gugur) akan terjadi, dan mengapa hari ini tidak bisa menjadi hari keberuntungan kami? Jika ini hari keberuntunganmu, kamu akan lolos, dan mungkin hari berikutnya juga akan menjadi hari keberuntunganmu."

Ia menambahkan: “Kamu harus menciptakan peluang sendiri, dan itulah yang akan kami perjuangkan; kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.”

Hrustić juga menekankan kesiapan timnas Australia untuk menghadapi segala skenario, termasuk adu penalti, sambil menegaskan bahwa staf pelatih dan para pemain telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Mesir.

Pemain Australia itu juga menyampaikan pesan lucu kepada para penggemar di negaranya, meminta mereka untuk begadang demi menyaksikan pertandingan yang digelar pada Sabtu dini hari waktu Australia, dengan mengatakan:

> “Keluar pada Jumat malam, tinggalkan klub pukul tiga dini hari, dan bersiaplah untuk pertandingan pukul empat pagi.”

Timnas Australia berambisi untuk melewati rintangan Mesir dan lolos ke babak 16 besar, sebuah prestasi yang akan menjadi yang pertama kalinya bagi mereka dengan meraih kemenangan di babak gugur Piala Dunia.

Baca juga:

Bintang Mesir: Bertekad Memenangkan Piala Dunia!