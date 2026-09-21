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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Bintang Atletico Provokasi Madrid: Kota Ini Merah dan Putih

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
C. Romero
Spanyol

Cristian Romero, bek Atletico Madrid, mengomentari kemenangan timnya dengan skor 2-1 atas Real Madrid, dalam laga puncak jornada ketujuh Liga Spanyol.

Romero menulis melalui akunnya di Instagram, "Kebanggaan, kerja keras, dan hati yang sangat besar untuk tim ini.. Madrid merah dan putih".

Pemain asal Argentina itu melanjutkan dalam unggahannya, "Atletico Madrid selalu maju ke depan".

Romero menyinggung perlunya mengabaikan kontroversi wasit yang menyertai derby, dengan mengatakan, "Jangan biarkan siapa pun mencoba mengalihkan perhatian, tiga poin ini benar-benar layak diraih".

Romero menjadi salah satu tokoh dalam kontroversi wasit di derby ini, setelah tekelnya yang keras terhadap Jude Bellingham, bintang Real Madrid, di babak pertama.

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Wasit pertandingan hanya mengeluarkan kartu kuning kepada Cristian Romero pada menit ke-38.

Dalam konferensi pers usai laga, Jose Mourinho, pelatih Los Blancos, menegaskan bahwa Romero layak diusir, setelah tekelnya yang keras mengenai lutut Bellingham, begitu juga pengusiran Kang-in Lee, setelah tekelnya mengenai pergelangan kaki Fede Valverde.

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