Bek asal Argentina, Facundo Medina, masih merasakan beratnya kekalahan telak yang diterima tim nasional negaranya dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026, di tengah gelombang besar rumor dan spekulasi yang melanda media sosial seputar kondisi pertandingan tersebut. Hal ini mendorongnya untuk memecah keheningan dan membantah tuduhan-tuduhan itu secara tegas, seraya menegaskan bahwa timnya melangkah ke lapangan dengan tekad penuh untuk meraih gelar juara dunia.

Pemain Olympique Marseille asal Prancis itu mengungkapkan, dalam pernyataan eksklusif kepada stasiun televisi Argentina "TyC Sports", bahwa spekulasi dan rumor tendensius ini bahkan sampai ke lingkaran terdekatnya, hingga ia terpaksa membahas masalah ini dengan ibunya untuk menenangkannya dan membantah apa yang beredar di platform media sosial.

Mengapa kami harus melangkah ke lapangan tanpa keinginan untuk menang?

Dalam tanggapan yang lugas dan tegas atas rumor-rumor ini, Medina berkata dengan nada tegas: "Apakah kalian akan mempercayai ini juga? Ayolah, mengapa kalian berpikir bahwa kami akan melangkah ke lapangan tanpa keinginan untuk menang? Kami ingin menang seperti tim mana pun di dunia."

Bek berusia 25 tahun itu menambahkan: "Aku akan menjadi orang pertama yang bahagia seandainya kami memenangkan laga final itu. Namun sayangnya kami kalah, dan kami harus menerima hal itu serta terus melangkah maju meski itu sulit."

Kekuatan sejati Tango

Medina juga menegaskan besarnya solidaritas dan kuatnya ikatan di dalam skuad tim nasional Argentina, dengan keyakinan kuat bahwa kualitas kemanusiaan dan moral rekan-rekan setimnya masih menjadi salah satu kekuatan terbesarnya, dan bahwa keterikatan ini akan menjadi landasan untuk bangkit kembali dengan kuat di masa depan.

Pemain itu menyatakan bahwa kekalahan di final, meski terasa pahit dan sulit diterima, tidak akan memengaruhi semangat juang tim nasional Argentina, seraya menegaskan bahwa timnya akan terus bekerja keras untuk mengembalikan posisinya di puncak.

Rumor media sosial sampai ke keluarga

Pernyataan Medina memperlihatkan sejauh mana pengaruh rumor dan berita bohong yang tersebar di media sosial terhadap para pemain dan keluarga mereka, di mana spekulasi tendensius ini bahkan sampai ke ibu sang pemain, sehingga memaksanya untuk turun tangan secara pribadi dan menegurnya guna meluruskan kebenaran.