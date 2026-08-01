Bek Athletic Bilbao asal Spanyol, Aymeric Laporte, menjadi pusat berbagai spekulasi setelah tampil impresif di Piala Dunia dan membentuk duet pertahanan yang saling memahami dengan Pau Cubarsi.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa Deco, direktur olahraga Barcelona, menanyakan situasi Laporte selama Piala Dunia, bahkan hadir secara langsung untuk mengamati bek Spanyol itu dalam lebih dari satu pertandingan.

Tanggapan para pejabat Bilbao datang dengan tegas, karena mereka menegaskan bahwa 80 juta euro adalah harga yang diminta untuk melepas sang bek, mengingat keyakinan penuh mereka akan pentingnya pemain tersebut, terutama setelah upaya besar yang ia lakukan musim panas lalu untuk kembali ke klub yang menyaksikan awal karier profesionalnya.

Laporte sebelumnya telah mengakhiri keterikatannya dengan Al Nassr Saudi pada musim panas 2025, tetapi FIFA pada awalnya menganggap bahwa prosedur transfernya belum rampung pada waktu yang ditentukan, sehingga menyebabkan tertundanya perolehan kartu transfer internasionalnya.

Setelah banding yang diajukan oleh Bilbao dan Federasi Spanyol, keputusan itu dibatalkan, sehingga sang bek kembali ke klub Basque tersebut setelah 8 tahun kepergiannya.

Sejak penampilan pertamanya bersama timnas Spanyol, Laporte tetap menjadi elemen utama, setiap kali ia siap secara fisik, baik bersama pelatih sebelumnya Luis Enrique maupun bersama Luis de la Fuente.

Meski ada kritik yang meragukan kelayakannya tampil di Piala Dunia, penampilan gemilangnya di turnamen tersebut membungkam suara-suara itu.

Sejumlah laporan media juga kembali mengaitkan nama Laporte dengan Real Madrid, tetapi yang pasti Barcelona adalah klub yang mengajukan pertanyaan resmi melalui Deco. Meski demikian, sikap Athletic Bilbao sudah jelas, karena mereka tidak berniat melepas pemain itu dengan harga kurang dari 80 juta euro.

Kontrak Laporte dengan Athletic Bilbao berlaku untuk dua tahun tambahan, dan ia telah menjalani 54 pertandingan dengan kostum timnas Spanyol sejak Piala Eropa 2021.