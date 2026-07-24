Klub Athletic Bilbao memberi kejutan kepada Barcelona, yang membidik untuk merekrut pemainnya, Aymeric Laporte, pada bursa transfer musim panas ini, setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia.

"Surat kabar Sport" menyebutkan bahwa sumber-sumber di dalam Bilbao menegaskan nilai klausul pelepasan dalam kontrak Laporte jauh lebih tinggi dibanding yang beredar di media.

Laporte membentuk duet pertahanan yang istimewa bersama bek Barcelona, Pau Cubarsi, sepanjang Piala Dunia, dan keduanya berkontribusi besar dalam mengantarkan gelar juara bagi Spanyol, setelah hanya kebobolan satu gol selama perjalanan di Piala Dunia.

Surat kabar Sport baru-baru ini mengungkap gerakan-gerakan terkait ketertarikan Barcelona untuk merekrut Laporte, yang memicu kejengkelan Bilbao, yang masih marah kepada Barca akibat kasus Nico Williams, dan kembali merasa bahwa klub Catalan itu berusaha membidik salah satu bintangnya.

Karena itu, klub Basque tersebut mengirim pesan yang jelas, bahwa jika Barcelona ingin mendatangkan Laporte, maka mereka harus membayar nilai klausul pelepasan secara penuh, terlebih kontrak sang pemain berlaku hingga musim panas 2028.

Menurut sejumlah sumber, nilai klausul pelepasan berkisar antara 12 hingga 15 juta euro, namun para pejabat Bilbao membantah hal tersebut, dan menegaskan bahwa jumlah sebenarnya hampir dua kali lipat dari angka-angka yang beredar itu.

Bagaimanapun, kedatangan Laporte ke Stadion Spotify Camp Nou terlebih dahulu membutuhkan kepergian salah satu bek Barcelona, mengingat pelatih Hansi Flick memiliki 5 bek, yaitu Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin, Ronald Araujo, dan Andreas Christensen.