Bikin Blunder, Gianluigi Donnarumma Minta Maaf

Kesalahan fatal Donnarumma di awal pertandingan membuat Milan menelan kekalahan kedua beruntun di liga.

Gianluigi Donnarumma meminta maaf kepada fans AC Milan dan rekan setim setelah blunder fatalnya membuat I Rossoneri kalah 1-0 dari .

Kiper internasional Italia ini membuat kesalahan besar dengan “memberikan” umpan kepada Gregoire Defrel yang menjadi gol kemenangan Samp saat laga baru berjalan 33 detik.

“Saya berterima kasih kepada rekan setim atas dukungan mereka, termasuk di peluit akhir. Kesalahan terjadi dan saya meminta maaf kepada semua orang,” ujar Donnarumma kepada DAZN dan Milan TV.

“Ketika Anda berusaha main dari belakang, Anda dapat membuat kesalahan, hal seperti ini terjadi. Saya minta maaf kami tidak mampu mendapat poin, tapi kami harus memandang ke depan.

“I thank my teammates for their support, including at the final whistle. Mistakes happen and I apologise to everyone,” Donnarumma told DAZN and Milan TV.

“Tahun lalu saya melewati waktu yang sangat berat dan jika saya mampu keluar dari itu, saya juga dapat melewati ini. Peran sebagai kiper berarti Anda tak bisa membiarkan hal-hal seperti ini berlarut, Anda harus melupakannya dan langsung menebus kesalahan.”

Bukan hanya rekan setim Milan yang menenangkan Donnarumma, tapi juga kapten Sampdoria Fabio Quagliarella.

“Ia teman baik, kami menghabiskan sepuluh hari bersama di jeda internasional dan setelah gol itu, ia langsung menghibur saya.

“Milan telah menunjukkan bahwa kami sulit ditaklukkan dan satu kesalahan tidak akan merusak apa pun yang telah kami kerjakan.”