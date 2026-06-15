Bielsa: Arab Saudi bukanlah lawan yang mudah... dan inilah ide-ide yang ingin kami terapkan

Pelatih tim nasional Uruguay asal Argentina, Marcelo Bielsa, berpendapat bahwa pertandingan melawan Arab Saudi, dini hari Selasa besok, dalam rangka putaran pertama Grup 8 Piala Dunia 2026, tidak akan mudah.

Timnas Uruguay dan Arab Saudi bersaing di Grup 8 Piala Dunia bersama timnas Spanyol dan Cape Verde.

"Tim nasional Saudi memiliki pemain-pemain dengan kemampuan individu yang tinggi, kami tidak akan menghadapi lawan yang mudah dalam hal apa pun," kata Bielsa dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Saudi.

Dia menambahkan, seperti dilansir surat kabar "Al-Riyadhiah Saudi": "Setiap kesimpulan terkait performa kami, atau kesiapan kami, akan dibuat setelah pertandingan berakhir."

Ia menyoroti bahwa para pemainnya akan berusaha menerapkan gaya permainan menyerang dan menekan dengan jumlah pemain terbanyak, sambil menambahkan: "Kami akan mencoba menyerang dan menekan dengan jumlah pemain terbanyak, sambil merebut bola dengan cepat, serta menciptakan keterkaitan antara apa yang kami lakukan saat menguasai bola dan apa yang kami lakukan tanpa bola."

Dia melanjutkan: "Ini adalah ide-ide yang ingin kami terapkan, tetapi kemampuan kami untuk melaksanakannya juga bergantung pada gaya bermain lawan, dan apa yang mereka paksakan kepada kami selama pertandingan."

Mengenai keterlambatan penerbangan timnas Uruguay, Bielsa membantah hal itu berdampak pada persiapan mereka dengan mengatakan: "Keterlambatan penerbangan tidak menimbulkan masalah bagi kami, kami telah menyelesaikan bagian utama persiapan kami di Montevideo."

Mengenai kesiapan José María Giménez, ia menjelaskan: "Giménez mengalami masalah pada pergelangan kakinya, dan bergabung dengan latihan terlambat. Kami memantau proses pemulihannya, tetapi pada akhirnya ia bergabung dengan kami, dan kini ia ada bersama kami, serta siap."

Mengenai Ronald Araujo, ia mengatakan: "Dia tiba dengan masalah otot yang tidak terlalu parah, setelah menjalani enam bulan terakhir bersama Barcelona tanpa masalah sebelum mengalami robekan."

Dia menambahkan: "Ketika seorang pemain cedera selama latihan, itu berarti ada sesuatu yang tidak berjalan dengan benar. Araujo bekerja dengan tim yang sangat dia percayai, dan tidak ada keputusan yang diambil mengenai dirinya tanpa berkonsultasi dan mencapai kesepakatan dengan mereka."