Bhayangkara FC Resmi Boyong Ezechiel N'Douassel

Bhayangkara FC tidak menyebutkan status N'Douassel, mengingat ia masih terikat kontrak dengan Persib.

Bhayangkara FC melengkapi kuota pemain impor mereka setelah mengumumkan perekrutan Ezechiel N'Douassel dari Persib Bandung tadi malam sekaligus menghentikan perburuan legiun asing.

Sebelumnya Bhayangkara FC telah mendatangkan tiga pemain asing baru untuk musim 2020, yakni bek Lee Won-jae dan gelandang bertahan Guy-Herve, serta pemain terbaik Liga 1 2019, Renan Silva.

“The King is here, King Ezechiel N'Douassel. Welcome bro,” demikian pernyataan Bhayangkara FC di akun Instagram resmi klub.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Namun manajemen tidak menjelaskan status N'Douassel di Bhayangkara FC, baik sebagai pemain pinjaman maupun bukan, mengingat ia masih terikat kontrak dengan Persib hingga akhir 2020.

Kehadiran N'Douassel membuat Bhayangkara FC memastikan tidak mempertahankan legiun asing mereka musim lalu, yakni Anderson Salles, Bruno Matos dan Lee Yoo-joon.

SIMAK JUGA: BERITA LIGA 1!