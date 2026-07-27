Chelsea terus melakukan pengeluaran besar di bursa transfer, dan untuk memperkuat lini serangnya, klub asal London itu bersiap mendatangkan seorang penyerang berusia 35 tahun serta melepas penyerang berusia 23 tahun yang sebelumnya mereka dapatkan dengan mahar 25 juta euro.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa Chelsea kembali memanaskan bursa transfer, di mana Chelsea masih terus mengeluarkan uang dengan royal. Musim panas ini mereka telah menghabiskan 282 juta euro untuk mendatangkan Morgan Rogers, Marc Balestra, dan Denner.

Seperti kebiasaannya, klub Inggris tersebut berusaha mendatangkan sebanyak mungkin talenta muda yang menjanjikan, meski kali ini bisa jadi mengejutkan sebagian pihak.

Surat kabar "The Athletic" hari ini melaporkan bahwa Chelsea tertarik untuk mendatangkan Danny Welbeck, mantan pemain Manchester United, yang telah mengenakan seragam Brighton sejak 2020.

Hal ini muncul setelah dua musim yang mengesankan di Liga Primer Inggris (10 gol dalam 30 pertandingan pada musim 2024/2025 dan 13 gol dalam 37 pertandingan pada musim 2025/2026).

Putra Manchester berusia 35 tahun tersebut membuktikan bahwa dirinya masih mampu menggetarkan jala di Liga Primer Inggris, namun ketertarikan Chelsea untuk mendatangkannya dianggap mengejutkan.

Saat ini Chelsea memiliki lini serang yang sangat kuat, terdiri dari Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson, dan Joao Pedro. Meski demikian, Chelsea optimistis dapat meyakinkan Brighton untuk melepas penyerangnya, yang kontraknya tersisa hanya satu tahun lagi.

Namun, jika Chelsea mengejar opsi mengejutkan ini, itu karena mereka siap melepas sejumlah penyerangnya, termasuk Emanuel Emegha (23 tahun).

Sekali lagi, kabar ini mengejutkan, sebab pemain muda asal Belanda itu, yang belakangan mengalami cedera hamstring, belum lama bergabung dengan Stamford Bridge, di mana kontraknya berlaku hingga 2033.