Bertepatan dengan final Piala Dunia... Mbappé memicu kontroversi dengan tindakan yang menghebohkan

Bintang Prancis Kylian Mbappé menghebohkan media sosial dengan tindakan yang kontroversial, bertepatan dengan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol.

"Surat Kabar Sport" melaporkan bahwa Mbappé dengan cepat menghapus foto yang secara tidak sengaja diunggahnya, yang menampilkan aktris Spanyol Esther Expósito mengenakan jersey Les Bleus, hanya beberapa detik setelah diunggah, seperti yang diungkapkan oleh jurnalis Javi Hoyos.

Setelah perjalanan timnas Prancis di Piala Dunia 2026 berakhir dengan finis di peringkat keempat, Mbappé memutuskan untuk menjauh sejenak dari suasana kompetisi dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekatnya.

"Sport" melaporkan bahwa Mbappé pergi beristirahat bersama pasangannya yang belum diumumkan secara resmi, Esther Expósito, dan di sanalah ia melakukan kesalahan yang memicu heboh di media sosial.

Mbappé mengunggah foto dirinya bersama aktris asal Spanyol tersebut—yang mengenakan jersey timnas Prancis dengan nomor punggungnya—melalui akunnya, sebelum segera menghapusnya. Namun, beberapa pengikutnya telah sempat mengambil tangkapan layar sebelum postingan tersebut dihapus.

Foto tersebut muncul di akun Mbappé hanya selama 27 detik, namun itu sudah cukup untuk mengonfirmasi hubungannya dengan Esther Exposito, meskipun keduanya belum pernah mengumumkan hubungan mereka secara resmi sebelumnya.

Kemunculan mereka berdua di jalanan Madrid, sambil berpegangan tangan, semakin memperkuat rumor yang beredar belakangan ini.

Jurnalis Javi Hoyos mengungkap detail kejadian tersebut melalui akun Instagram-nya, dengan mengatakan, “Mbappé mengunggah foto Esther yang mengenakan kaos timnas Prancis. Hal itu cukup mengejutkan; foto tersebut hanya bertahan beberapa detik saja, tetapi ada yang mengirimkannya kepada saya melalui pesan pribadi.”

Dia menambahkan, “Mungkin foto itu semula hanya ditujukan untuk daftar teman dekat, tetapi dia secara tidak sengaja mempostingnya untuk umum. Ini adalah foto pertama yang dia bagikan tentang Ester, dan foto itu terlihat ceria serta lucu dengan nomor punggung Mbappé tertera di seragamnya.”