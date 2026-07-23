Kota Milan, Italia, akan menjadi tuan rumah ajang Piala Dunia Kings League pada periode 26 Juli hingga 1 Agustus, dengan partisipasi 16 tim terbaik dari berbagai penjuru dunia, dalam edisi yang mengumpulkan para juara elite liga-liga dunia, dan juga menyaksikan partisipasi tim-tim yang dipimpin oleh sejumlah bintang sepak bola dunia paling menonjol, di antaranya juara Piala Dunia bersama Spanyol Lamine Yamal, dan bintang Brasil Neymar.

Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara diwakili dalam turnamen ini oleh dua tim, Darbaha, juara Kings League di kawasan tersebut, dan Fawaz, yang memasuki kompetisi dengan ambisi mewujudkan kehadiran Arab yang istimewa di turnamen terbesar di tingkat sistem Kings League.

Turnamen ini juga menyaksikan partisipasi kreator konten Saudi Musaid Al-Fauzan dalam posisi wakil presiden tim Fawaz, sebuah langkah yang mencerminkan kehadiran yang terus tumbuh dari para kreator konten Arab dalam turnamen dunia tersebut.

Tim Darbaha memulai perjalanannya pada 26 Juli, dengan pertandingan sengit melawan tim Spanyol Los Troncos, pemegang gelar Piala Dunia musim lalu, dalam salah satu laga paling menonjol di babak pembuka, sementara tim Fawaz memulai partisipasinya pada 27 Juli menghadapi Atletico Parceros, tim yang dipimpin oleh bintang Kolombia James Rodriguez.

Darbaha mengatakan bahwa kembali ke suasana Kings League melalui partisipasi dalam Piala Dunia merupakan motivasi besar bagi tim, seraya menegaskan bahwa tujuannya melampaui sekadar partisipasi.

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Ia menambahkan, "Kami merasa sangat bersemangat untuk kembali ke kompetisi, dan Milan merupakan titik penting bagi kami. Kami berambisi mewakili Saudi dengan citra terbaik, dan kami yakin bahwa kami mampu bersaing memperebutkan gelar. Kami memiliki tim yang istimewa, dan kami berupaya menyajikan permainan yang layak bagi para suporter kami."

Ia menegaskan bahwa tim mengambil inspirasi semangat juangnya dari timnas Maroko yang menampilkan performa mengesankan di Piala Dunia, dan mengatakan, "Contoh terdekat bagi kami adalah timnas Maroko, bukan karena kami menirunya, melainkan karena ia bermain dengan semangat kolektif dan tidak pernah menyerah. Sebagian orang mungkin tidak menempatkan kami di antara para kandidat, tetapi di dalam lapangan segalanya berbeda, kami bermain dengan hati, kami berjuang di setiap bola, dan kami yakin bahwa kami mampu menang melawan lawan mana pun."

Di sisi lain, Fawaz menegaskan bahwa tim memasuki kompetisi Piala Dunia dengan ambisi besar setelah dinobatkan sebagai juara Kings League kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, seraya menunjukkan bahwa tujuannya adalah melanjutkan perjalanan sukses dan bersaing memperebutkan gelar dunia.

Ia mengatakan, "Kami menampilkan performa yang membahagiakan para suporter kami di turnamen regional, dan kami berharap dapat mengulanginya di Milan. Kami memasuki Piala Dunia dengan mentalitas yang sama seperti saat kami menjalani Kings League di kawasan, yaitu berupaya memenangkan setiap pertandingan. Kami percaya pada potensi tim kami, dan kami yakin bahwa kami mampu meraih pencapaian besar di edisi ini."

Ia menambahkan, "Mewakili dunia Arab dalam turnamen sebesar ini adalah tanggung jawab yang kami banggakan, dan kami berharap partisipasi kami dapat mencerminkan level sepak bola yang sesungguhnya di kawasan kami. Pesan kami adalah bahwa tim-tim Arab mampu bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia, dan ini hanyalah awal dari apa yang dapat kami tampilkan di kancah internasional."

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Turnamen ini diikuti oleh 16 tim terbaik yang lolos dari turnamen-turnamen Kings League di seluruh dunia selama musim 2025-2026, di mana kompetisi berlangsung dengan sistem yang memberikan setiap tim kesempatan menjalani setidaknya dua pertandingan pada fase pertama, dengan ketentuan tim-tim yang meraih dua kemenangan lolos ke babak gugur, sementara tim-tim yang menerima dua kekalahan tersingkir dari turnamen.

Kings League merupakan turnamen dunia inovatif yang didirikan oleh mantan bintang sepak bola Spanyol Gerard Pique, yang memadukan sepak bola dan hiburan digital melalui aturan permainan yang inovatif, serta beranggotakan tim-tim yang dipimpin oleh sejumlah bintang sepak bola, kreator konten, dan influencer, dan sejak diluncurkan telah mampu menarik jutaan pengikut, hingga menjadi salah satu kompetisi sepak bola dengan pertumbuhan tercepat di dunia.