Bernhard Limbong Mundur Dari Calon Ketua Umum PSSI

Keputusan ini diambil karena Limbong mengatakan mempunyai urusan yang tidak bisa ditinggalkan.

Keputusan mengejutkan diambil calon ketua umum PSSI Bernhard Limbong, sesaat sebelum kongres pemilihan dimulai di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11). Ia memutuskan mundur dari agenda tersebut.

Limbong menjelaskan asalan memilih mundur karena punya kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Makanya, ia memilih untuk tidak ambil bagian dalam kongres pemilihan tersebut.

"Sekarang saya banyak di luar negeri dan luar kota, saya tidak bisa menjadi satpam atau hansip setelah pensiun dari TNI," ujar Limbong.

"Karena kesibukan saya itu, saya harus mundur. Melihat animo masyarakat yang besar, menjabat sebagai ketua PSSI harus mempunyai waktu yang banyak."

"Karyawan saya sangat banyak. I am very very busy. Saya tidak bisa full time. Tidak ada waktu saya mengurus PSSI. Kapan-kapan kita ketemu di tempat lain," tambahnya.

Mundur Limbong membuat hanya ada sembilan calon ketua umum yang ambil bagian dalam kongres pemilihan tersebut, setelah La Nyalla Mattalitti mundur beberapa hari lalu. Adapun sembilan orang itu yakni Arif Putra Wicaksono, Aven Hinelo, Fary Djemi Francis, Rahim Soekasah, Sarman, Yesayas Oktavianus, dan Benny Erwin.