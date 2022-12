Diluruskan FIFA, Mengapa Bernardo Silva Tak Ikut Selebrasi Gol Pertama Portugal?

Terlepas dari perayaan liar gol pembuka kemenangan timnas Portugal atas Swiss, Bernardo Silva memilih untuk berlari kembali ke lapangan.

Goncalo Ramos, yang menjadi starter pengganti Cristiano Ronaldo, membuka keunggulan Portugal sejak menit ke-17.

Tapi, dengan selebrasi bersama pemain pengganti di luar lapangan, Silva dengan cepat menyadari bahwa hal ini bisa menjadi bumerang. Ia lalu berlari kembali ke lapangan permainan dan berdiri di dekat bendera sepak sudut.

🚨 Fans have just realised why Bernardo Silva refused to celebrate with his Portugal teammates against Switzerland, they had no idea pic.twitter.com/UX2d0ENO4y