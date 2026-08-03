Bernardo Silva: Mustahil Menolak Klub Terbaik dalam Sejarah

Bernardo Silva menjalani, Senin, hari pertamanya sebagai pemain Real Madrid, setelah bergabung dengan klub raksasa Spanyol itu melalui transfer bebas dari Manchester City.

Gelandang asal Portugal tersebut menjalani tes medis pada pagi hari, kemudian menyelesaikan dua sesi latihan yang dijadwalkan sepanjang hari di Kota Real Madrid. Kedua sesi tersebut menjadi latihan pertamanya di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho, sebelum ia berbicara kepada saluran televisi Real Madrid tentang perasaannya yang dipenuhi antusiasme.

Bernardo Silva berkata: "Ini benar-benar istimewa dan saya sangat bahagia berada di sini. Tidak perlu banyak berbicara tentang klub ini, karena sejarahnya sudah berbicara dengan sendirinya."

Ia menambahkan: "Saya sangat senang memulai fase ini dan berupaya membantu tim ini melanjutkan kemenangan-kemenangannya, karena itulah yang tim ini tahu cara melakukannya. Saya hanyalah pemain lain yang hadir untuk membantu dan mencoba melanjutkan jalan kemenangan klub hebat ini."

Bernardo Silva mengakui sulitnya awal latihan bersama Real Madrid, namun pada saat yang sama ia memuji suasana tim, dengan berkata: "Saya lelah. Latihan pertama terasa berat, tetapi saya sangat senang bisa mengenal rekan-rekan setim saya. Saya sudah mengenal sebagian dari mereka dengan baik karena telah beberapa kali bermain melawan mereka."

Ia melanjutkan: "Semua orang berlatih dengan intensitas yang sangat tinggi, dan tempat ini membuatmu merasa seperti di rumah sendiri."

Pemain Portugal itu juga berbicara tentang Jose Mourinho, yang sebelumnya pernah menjadi lawannya di masa lalu, dengan berkata: "Kami pernah beberapa kali menjadi lawan, dan kini kami berada dalam satu tim. Dia adalah pelatih yang sangat berarti bagi sepak bola Portugal; sejak saya kecil, kami sering mengikuti tim-timnya, dan ia selalu menempatkan nama Portugal di level tertinggi. Saya sangat senang bisa mulai bekerja dan belajar bersamanya."

Mengenai kontribusi yang bisa ia berikan, Bernardo Silva mendeskripsikan dirinya sebagai pemain serbaguna yang mengutamakan tim, dengan berkata: "Saya adalah pemain yang mengandalkan kerja keras, dan berupaya membuat mereka yang bermain di samping saya menjadi lebih baik. Saya selalu berusaha tersedia di berbagai posisi untuk membantu tim. Saya bisa beradaptasi di banyak tempat, dan saya akan siap dengan apa pun yang dibutuhkan Real Madrid."

Gelandang itu menjelaskan bahwa panggilan dari Real Madrid tidak menyisakan ruang untuk keraguan, dan ia langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang, dengan berkata: "Ketika Real Madrid muncul, mustahil bagi saya untuk mengatakan tidak, dan saya tidak berpikir dua kali."

Ia melanjutkan: "Setelah beberapa kali bermain melawan Real Madrid, kamu bisa merasakan betapa hebatnya klub ini, dan betapa berwibawanya Stadion Santiago Bernabeu. Berada dekat dengan keluarga saya, sangat dekat dengan Portugal, dan dalam budaya yang sangat mirip, sangat membantu. Namun impian bermain di klub terbaik dalam sejarah sepak bola adalah sebuah kehormatan."

Bernardo Silva melanjutkan pembicaraannya dengan mengungkap sosok panutannya dalam sepak bola, di antaranya sebuah nama yang saat ini terkait dengan klub raksasa Spanyol itu, dengan berkata: "Saya punya banyak. Zinedine Zidane tentu salah satunya. Begitu pula Rui Costa, karena ia adalah pemain Benfica dan Portugal, serta Luka Modric yang merupakan panutan besar dan teladan baik di dalam maupun di luar lapangan."

Ia menutup: "Zidane mungkin termasuk lima pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Ia bermain hampir di posisi yang sama dengan saya, dan ketika saya masih kecil, saya sering memperhatikan bagaimana ia menguasai bola dan cara ia bermain."