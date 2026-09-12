Pemain Real Madrid asal Portugal, Bernardo Silva, mengungkapkan peran yang diminta oleh pelatih Jose Mourinho darinya, seusai kemenangan atas Rayo Vallecano dengan skor (4-1), di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kelima Liga Spanyol, Sabtu malam.

Silva berkata, dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan: "Mourinho meminta saya untuk membantu membangun permainan. Dia ingin saya memberikan lebih banyak kelancaran kepada tim, agar kami mampu membawa bola ke depan. Saya berusaha beradaptasi dan menampilkan versi terbaik dari diri saya."

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Mantan bintang Manchester City itu menambahkan: "Saya masih beradaptasi dengan tim, dan mempelajari apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik, serta bagaimana saya dapat mengembangkan diri untuk membantu tim secara lebih besar."

Real Madrid tampil kuat pada babak pertama, yang mereka akhiri dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, setelah Kylian Mbappe mencetak gol dari titik penalti, lalu Alvaro Carreras menambah gol kedua, sebelum Jude Bellingham mencetak gol ketiga usai umpan dari Vinicius Junior.

Sergio Camello memperkecil ketertinggalan Rayo Vallecano, pada awal babak kedua, tetapi Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada masa injury time, sehingga Real Madrid menang (4-1) dan menambah koleksi poinnya menjadi 12, menyamai Barcelona di puncak klasemen Liga, dengan keunggulan tim Catalan itu dalam selisih gol dan satu pertandingan lebih sedikit.

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