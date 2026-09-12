Pemain Real Madrid asal Portugal, Bernardo Silva, mengungkapkan peran yang diminta darinya oleh sang pelatih Jose Mourinho, seusai kemenangan atas Rayo Vallecano dengan skor (4-1), di Stadion Santiago Bernabeu, pada pekan kelima Liga Spanyol, Sabtu malam.

Silva mengatakan, dalam pernyataan kepada media seusai pertandingan: "Mourinho memintaku untuk membantu membangun permainan. Dia ingin aku memberikan lebih banyak kelancaran bagi tim, sehingga kami bisa membawa bola maju ke depan. Aku berusaha beradaptasi dan menampilkan versi terbaik dari diriku."

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Mantan bintang Manchester City itu menambahkan: "Aku masih beradaptasi dengan tim, dan belajar apa yang bisa kulakukan dengan lebih baik, serta bagaimana aku bisa mengembangkan diri untuk membantu tim secara lebih besar."

Real Madrid menampilkan pertandingan yang kuat pada babak pertama, yang diakhiri dengan keunggulan tiga gol tanpa balas, setelah Kylian Mbappe mencetak gol dari titik penalti, lalu Alvaro Carreras menambah gol kedua, sebelum Jude Bellingham mencetak gol ketiga menyusul umpan dari Vinicius Junior.

Sergio Camello memperkecil ketertinggalan Rayo Vallecano, di awal babak kedua, tetapi Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada waktu tambahan, sehingga Real Madrid menang (4-1) dan menambah koleksi poinnya menjadi 12, sama dengan Barcelona di puncak LaLiga, dengan keunggulan tim Catalan berkat selisih gol dan satu pertandingan lebih sedikit.

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