Meski hasil akhir berpihak kepada Real Madrid dengan kemenangan menegangkan 2-1 atas Espanyol berkat gol larut Carlos Espi, penampilan mereka justru menyingkap luka lama yang belum sembuh di kubu Los Blancos.

Sekali lagi, lini tengah Los Merengues gagal menemukan harmoni, menegaskan bahwa persoalan yang membelit tim dalam beberapa musim terakhir ini bisa jadi menjadi penentu sesungguhnya bagi sukses atau gagalnya era kedua Jose Mourinho.

Kemenangan semata tidaklah cukup di Bernabeu, dan para pendukung sadar bahwa harmoni adalah mata uang yang paling berharga. Kenyataan inilah yang ditaruh di bawah kaca pembesar oleh Rafael Alkorta, legenda pertahanan Real Madrid, dalam analisisnya yang menarik pada program terkenal "El Larguero" di radio Cadena SER, di mana ia menyoroti mata rantai yang hilang di lini tengah.

Alkorta menegaskan bahwa kunci pemecahannya mungkin sudah siap, tetapi masih berada di ruang perawatan. Ia berkata soal pemain Prancis Aurelien Tchouameni: "Saya rasa selama beberapa musim ini ia telah memahami peran gelandang bertahan, saya rasa ia terus membaik, dan masalahnya justru ada pada sisa anggota tim." Pesan yang jelas dari Alkorta kepada Mourinho: ketika Tchouameni pulih, dialah yang akan menjadi batu pondasinya.

Sang mantan bintang pun tak sungkan menyampaikan pandangannya soal pendatang baru Bernardo Silva, dengan mengatakan: "Saya rasa ia pemain hebat, saya selalu bilang bahwa saya lebih menyukai gelandang dinamis, seperti Modric, dan sekarang kami punya pemain seperti Guler, yang terlihat sedikit lebih kuat, serta bisa mengisi peran itu. Ini peran yang pernah dicoba Xabi Alonso, Ancelotti, saya rasa semua orang pernah mencobanya."

Alkorta menambahkan sembari menjelaskan visi taktisnya: "Bernardo akan tampil bagus karena ia sangat baik dari sisi teknis, dan karena satu-satunya hal yang harus ia ubah adalah mentalitasnya dari pemain menyerang menjadi pemain bertahan, tak akan saya katakan bertahan, tetapi saya rasa dengan kehadiran Tchouameni, Bernardo Silva, dan Arda Guler, yang memberikan tim tempo yang dibutuhkannya dalam pertandingan, saya tak melihat masalah besar."

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Meski nadanya optimistis, Alkorta menutup pembicaraannya dengan peringatan bernada keras kepada manajemen dan para pemain Real Madrid, setelah membandingkannya dengan apa yang ia saksikan dari Barcelona, dan berkata: "15 menit pertama melawan Espanyol sangat bagus."

Ia menuntaskan: "Setelah itu saya menonton 15 menit pertama pertandingan Barcelona dan bagaimana Raphinha serta sisa anggota tim melakukan pressing, Real Madrid tak boleh melupakan itu. Memang benar Real Madrid memenangi Liga Champions Eropa tanpa perlu pressing tinggi yang selalu kita tuntut dari Barcelona, tetapi ada standar-standar minimal, ada standar-standar minimal yang harus ditanamkan pada tim ini."