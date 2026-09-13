Bernabeu mengusir Real Madrid: sebulan penuh jauh dari cemoohan!

Real Madrid bersiap menjalani rangkaian pertandingan mendatang jauh dari Stadion Santiago Bernabeu, setelah laga-laga di kandang sendiri musim ini berubah menjadi ujian berulang di hadapan para pendukungnya, yang tak segan melontarkan cemoohan meski tim belum menelan satu pun kekalahan di stadion tersebut hingga kini.

Real Madrid telah memainkan 4 pertandingan di kandangnya musim ini, dan pada setiap laga mereka disambut cemoohan, sebuah indikasi jelas akan besarnya tuntutan para pendukung, yang menanti penampilan lebih meyakinkan dan hasil yang sepadan dengan ambisi klub.

Meski Los Blancos mempertahankan catatan tanpa kekalahan di Bernabeu, hal itu belum cukup untuk memuaskan para pendukungnya, yang terbiasa menuntut lebih dari para pemain di setiap pertandingan. Dengan pemandangan yang terus berulang, laga-laga di kandang sendiri kian menyerupai ujian psikologis dan teknis yang berkelanjutan bagi Real Madrid.

Tim ini akan mendapat kesempatan menjauh dari atmosfer Bernabeu dalam beberapa pekan ke depan, karena mereka akan menghadapi Elche pada Selasa 15 September di Stadion Martinez Valero, sebelum bertandang ke markas Atletico Madrid pada 20 September di Stadion Metropolitano.

Setelah laga derby melawan Atletico Madrid, kompetisi Liga Spanyol akan terhenti karena jeda internasional, sehingga Real Madrid absen dari kompetisi hingga 10 Oktober, ketika mereka kembali ke Stadion Santiago Bernabeu untuk menghadapi Villarreal.

Dengan demikian, Real Madrid akan mendapatkan waktu sekitar sebulan jauh dari tribun yang telah memberikan dukungan tanpa henti, namun juga menyertakan cemoohan pada seluruh empat pertandingan yang dijalani tim di kandang sendiri musim ini.