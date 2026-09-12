Sejumlah tokoh terkemuka memadati tribun utama Stadion Santiago Bernabeu untuk menyaksikan pertandingan Real Madrid melawan Rayo Vallecano, dalam lanjutan pekan kelima Liga Spanyol. Yang tampil di barisan terdepan para hadirin adalah legenda tenis Spanyol Rafael Nadal, yang dikenal memiliki loyalitas besar terhadap klub Los Blancos.

Nadal mendapat perhatian khusus selama berada di stadion Real Madrid, mengingat hubungan kuatnya dengan klub, hingga namanya bahkan sempat dimunculkan sebelumnya sebagai salah satu sosok yang berpotensi menggantikan Florentino Perez sebagai presiden klub di masa depan.

Tribun juga menyaksikan kehadiran pemain tenis Rafa Godar, yang berafiliasi dengan Leganes, yang memanfaatkan masa istirahat yang ia dapatkan usai tampil di turnamen Amerika Serikat Terbuka untuk mengunjungi Stadion Santiago Bernabeu dan menyaksikan pertandingan dari tribun.

Tribun turut menyaksikan kehadiran sejumlah tokoh yang terkait dengan dunia Formula 1, bertepatan dengan adanya balapan kejuaraan tersebut di Madrid, sehingga tribun Bernabeu berubah menjadi titik berkumpulnya sejumlah bintang olahraga dan tokoh terkemuka.