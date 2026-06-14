Berkat Vinícius, Real Madrid menyamai rekor Bayern Munich

Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, mencatatkan sejarah bagi tim Los Blancos saat Brasil bermain imbang 1-1 melawan Maroko di Stadion MetLife, New Jersey.

Menurut jaringan statistik "Opta", gol yang dicetak Vinícius pada menit ke-32 tersebut meningkatkan jumlah gol para pemain klub Kerajaan dalam sejarah Piala Dunia menjadi 79 gol, sehingga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Bayern München.

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Di sisi lain, Ismail El-Sibari menjadi pemain kedua dari PSV Eindhoven yang mencetak gol ke gawang Brasil di Piala Dunia, setelah pemain Belanda Georginio Wijnaldum yang mencetak gol ke gawang "Seleção" pada Piala Dunia 2014.

Saat itu, Wijnaldum mencetak gol ketiga Belanda pada menit ke-90+1, dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat yang berakhir dengan kemenangan Belanda (3-0).

Timnas Maroko akan bertanding melawan Skotlandia pada putaran kedua fase grup, sementara Brasil akan berhadapan dengan Haiti.

Skotlandia mengalahkan Haiti (1-0) pada pertandingan pembuka kedua tim di Piala Dunia 2026, Minggu pagi waktu Greenwich.