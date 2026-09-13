Pemain Spanyol Alvaro Carreras, bek Real Madrid, menunjukkan tekad besar untuk membuktikan kemampuannya dan mengamankan tempat inti di skuad Los Blancos, dengan memperlihatkan kesiapan tinggi untuk bersaing dengan pendatang baru Marc Cucurella.

Di saat tugasnya terlihat sangat sulit setelah kedatangan Cucurella, pemuda asal kota Ferrol itu menyingsingkan lengan bajunya untuk meyakinkan pelatih asal Portugal Jose Mourinho bahwa ia mampu memainkan peran penting bersama tim.

Setelah periode persiapan musim di mana ia menjadi pemain dengan menit bermain terbanyak, sang pemain terus menampilkan performa kuat sejak bergulirnya laga-laga resmi, sehingga pertandingan melawan Rayo Vallecano menjadi rangkuman paling menonjol dari apa yang ingin ia tampilkan musim ini bersama Los Blancos.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", aksi Carreras pada menit ke-13 menghasilkan sebuah penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Kylian Mbappe untuk membuka skor, setelah aksi sempurna yang penuh tekad dan kegigihan yang berakhir dengan intervensi dan pelanggaran dari bek Ruben Legon, di mana wasit menunjuk titik penalti tanpa keraguan yang darinya Mbappe mencetak gol pertama, sebelum penyerang Los Blancos itu membalas kebaikan rekannya tak lama kemudian.

Menit ke-16, hanya tiga menit berselang, menyaksikan penetrasi lain dari Carreras ke kotak penalti yang berakhir dengan kombinasi satu-dua yang indah bersama Kylian Mbappe, membuat bek kiri itu berhadapan dengan gawang dan menempatkan bola ke jala kiper Emil Bani Odero dengan sukses, mencetak gol menawan yang memahkotai 17 menit sempurna yang ia tampilkan di awal laga.

Carreras menunjukkan kekokohan bertahan pada malam yang tenang bagi Real Madrid dalam beberapa kesempatan langka ketika Rayo Vallecano mencoba menyerang dari sisinya, sementara ia sangat menentukan di lini serang.

Terlihat pula pemahaman yang baik antara dirinya dan Vinicius Junior di sayap kiri, dengan dukungan terus-menerus dari Bernardo di lini tengah, sehingga sisinya menjadi sumber utama serangan Real Madrid, di mana arah permainan sepenuhnya condong ke sisi kiri sepanjang jalannya pertandingan.

Bahagia bersama Mourinho

Pelatih asal Portugal Jose Mourinho berhasil memotivasi Carreras dan mengembalikannya ke performa terbaiknya setelah akhir musim lalu dan keraguan yang menyertainya akibat kedatangan Marc Cucurella.

Mourinho sebelumnya telah menyatakan dengan jelas bahwa seluruh pemain akan mendapatkan menit bermain musim ini, dan hal itu benar-benar ia terapkan pada bek kiri tersebut, yang menjalani masa-masa gemilang pada musim lalu di bawah asuhan Xabi Alonso sebelum mengalami kesulitan bersama Alvaro Arbeloa dan berakhir di bangku cadangan.

Carreras memulihkan level teknis dan fisik terbaiknya setelah memanfaatkan periode musim panas untuk menata ulang situasinya dan tampil dengan performa mencolok selama periode persiapan musim baru.



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