Berkaitan dengan Maradona... Bellingham mengungkap "paradoks" yang menarik seputar dua golnya

Pemain Inggris Jude Bellingham mengatakan bahwa kemenangan timnas negaranya atas Meksiko merupakan momen di mana ia paling bangga mengenakan seragam Tiga Singa. Ia juga mengajak para penggemar di tanah air untuk memberi tahu atasan dan guru mereka bahwa mereka akan mengambil cuti pada hari berikutnya.

Bellingham mencetak dua gol dan membawa Inggris menang atas Meksiko dengan skor 3-2 di Stadion Azteca, dini hari Senin ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia.

“Saya belum pernah merasa sebangga ini terhadap sekelompok pemain, tim nasional, atau seluruh bangsa, seperti yang saya rasakan hari ini,” kata Bellingham dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh ESPN.

Dia menambahkan, “Ini adalah penampilan yang mewakili seluruh negara. Sepanjang minggu ini, saya merasa seluruh negara berada di belakang kami. Ini adalah malam terbaik dalam karier saya bersama timnas Inggris sejauh ini.”

Ia juga menambahkan bahwa timnas Inggris masih perlu menjalani beberapa pertandingan lagi untuk “memperbaiki kesalahan” Piala Dunia 1986, sambil menyoroti bahwa kedua golnya dalam pertandingan tersebut tercipta di sisi lapangan yang sama tempat Maradona mencetak dua gol legendarisnya 40 tahun lalu.

Dia menjelaskan, “Kirim pesan ke atasan kalian dan beri tahu mereka bahwa kalian tidak akan pergi bekerja, sesederhana itu. Saya mendukung timnas Inggris sejak usia 7 tahun. Saya ingat bahwa Piala Dunia 2010 adalah turnamen Piala Dunia pertama yang saya ikuti, dan tentu saja kami telah mengalami momen-momen yang lebih baik dalam beberapa tahun terakhir.”

Dia melanjutkan, “Anak-anak, jangan pergi ke sekolah, dan para orang tua, jangan pergi bekerja. Nikmati hari kalian. Habiskan waktu bersama teman-teman kalian, dan pergilah ke bar lagi jika bisa, dan bersenang-senanglah, karena malam-malam seperti ini tidak sering terjadi.”

Dia menekankan, “Saya sangat menyadari tekanan yang saya tanggung, sama seperti yang dialami semua pemain lainnya.”

Dia menambahkan, “Setiap pemain memiliki tanggung jawab yang berbeda di lapangan sesuai perannya, dan saya tahu apa yang bisa saya berikan untuk tim. Namun, kami memiliki 26 pemain, dan masing-masing dari mereka mampu memberikan apa yang saya berikan malam ini, dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu. Saya berharap kemenangan seperti ini akan menanamkan keyakinan yang sama pada kemampuan mereka.”

Dia menyimpulkan, “Kita tidak boleh takut pada lawan mana pun. Kita juga tidak perlu menunggu 40, 50, atau 60 menit untuk menyadari bahwa kita adalah tim yang bagus. Oleh karena itu, saya berharap kemenangan ini menanamkan keyakinan tersebut di dalam tim, karena mereka layak merasakan kepercayaan diri ini terhadap diri mereka sendiri.”