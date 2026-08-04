Sebuah laporan media Spanyol memuji pemain Real Madrid asal Maroko, Brahim Diaz, sekaligus mengungkap keputusan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, terkait masa depan bintang Maroko tersebut.

Surat kabar "AS" menulis: "Datang, menerima, berjuang, lalu bangkit lagi. Begitulah keadaannya setiap musim panas. Inilah rutinitas Brahim Diaz musim demi musim. Rutinitas yang menciptakan situasi di mana persaingan terus meningkat ketat. Namun hal ini tidak menguras energinya; sebaliknya, ia menghadapi setiap awal yang baru dengan tenang, hari demi hari".

Surat kabar itu melanjutkan: "Ia selalu berupaya meraih atau merebut kembali peran yang menjadikannya pemain inti. Sebuah misi yang, sekali lagi, dimulai kemarin. Dengan kepulangannya ke Valdebebas, 25 hari setelah kekalahan 2-0 yang menyingkirkan Maroko di tangan Prancis dari semifinal Piala Dunia".

Surat kabar itu menyebutkan: "Kemarin adalah harinya Vinicius, di tengah bisik-bisik penuh antisipasi. Penampilan perdana Bernardo Silva. Serta kemunculan Diaz juga. Bahkan lebih dari itu, ia juga merayakan ulang tahunnya yang ke-27".

Lanjutnya: "Pertama, pemeriksaan medis di Blua Sanitas, hanya beberapa menit dari kompleks latihan. Kemudian menuju lapangan. Menuju harinya sendiri yang terus berulang berkali-kali".

"AS" melengkapi: "Ia bergabung dalam latihan bukan dengan kesombongan, melainkan dengan keyakinan. Keyakinan yang bersumber dari kepercayaan dirinya, dan keyakinan yang ditanamkan orang lain kepadanya. Dari klub, yang bersamanya telah mencapai kesepakatan musim lalu, di awal era Xabi Alonso, untuk memperpanjang kontraknya setidaknya hingga tahun 2030. Yang tersisa hanyalah pengumuman resmi untuk meresmikan kesepakatan tidak resmi ini".

Ditambahkan: "Perasaan ini tidak berubah. Karena itulah, semua minat yang terus berdatangan mengenai statusnya tidak membuahkan hasil. Baik itu dengan Juventus, sebagaimana yang beredar, maupun dengan klub lain. Hal itu tidak pernah berlanjut karena kedua belah pihak memang tidak menginginkannya".

Masa Depan Brahim Diaz Bersama Real Madrid

Surat kabar itu mengungkap nasib Brahim Diaz, dengan menyatakan: "Gagasan kepergiannya juga tidak muncul dengan kedatangan Mourinho; justru sebaliknya. Pelatih asal Portugal itu memandangnya sebagai tambahan yang sangat berharga. Seorang pemain yang benar-benar cocok dengan filosofi sepak bolanya, berkat keberagaman kemampuannya dan kesediaannya berkorban yang dinilai sang pelatih sangat penting".

Lanjutnya: "Persaingan sengit, itu benar. Bernardo Silva adalah bagian dari persamaan, dan Diomande akan segera bergabung dengannya, tetapi Mourinho mengandalkan Brahim, mengingat keberagaman kemampuannya yang memungkinkan ia berkontribusi di posisi yang lebih sentral, sebagai playmaker, maupun di sayap".

Ditambahkan: "Bahkan, Mourinho membandingkannya dengan Bernardo sendiri, baik dari segi penempatan posisi maupun potensi perkembangan mereka di dalam tim. Dan jangan lupakan kemampuannya untuk bermain bahkan sebagai penyerang kedua, sebagaimana ia buktikan keberhasilannya yang besar musim lalu. Itu terjadi bersama Arbeloa, setelah periode terpinggirkan relatif di bangku cadangan, yang setelahnya ia kembali merebut peran menonjol".

Brahim Diaz Tak Menyerah

Ditambahkan: "Ia tidak menyerah ketika peluang tampak sulit dijangkau. Bahkan setelah hanya empat kali tampil sebagai pemain inti dalam 194 hari, ia tampil sebagai pemain inti dalam enam pertandingan beruntun hanya dalam 29 hari antara Maret dan April. Selama periode itu, bahkan tanpa Mbappe, Real Madrid mengalami masa-masa terbaiknya di sebuah musim yang dengan cepat berbalik menjadi kacau balau".

Ditutup dengan: "Inilah contoh terbaru dari usaha tanpa henti seorang pemain yang telah terbiasa dengan hal itu, dengan menantang segala kesulitan dan persaingan, dan itulah cara ia meyakinkan Ancelotti, dan kini ia menghadapi tantangan baru. Transfer-transfer baru berdatangan, tetapi Brahim tetaplah dirinya".