Berita Transfer - Terkait Transfer Louie Barry, Pihak West Brom Marah Kepada Barcelona

Pengumuman transfer yang mendatangkan pemain timnas U-16, Louie Barry, dari West Bromwich, Kamis (11/7), dikabarkan menuai polemik.

Seperti dinukil dari Sky Sports, pihak dibuat jengkel oleh keputusan Barcelona yang telah mengumumkan kesepakatan tersebut sebelum seluruh dokumen transfer terlengkapi.

Barcelona mengumumkan kedatangan Barry di situs klub beberapa jam sebelum pihak West Brom bereaksi.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

🔵🔴📝 Louie Barry has joined FC Barcelona. 🇬🇧 The 16-year-old English striker, signed from West Bromwich Albion, will play for the Under-19s A team.



👉 https://t.co/QIaF3FlwrN



👍 Welcome to Barça, Louie!#FCBMasia #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/DcrpqFXw3d