Klub Spanyol Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah secara resmi merekrut pemain asal Portugal Bernardo Silva dari Manchester City selama jendela transfer musim panas ini.

Dalam pernyataan resminya, Real Madrid menyebutkan bahwa klub telah mencapai kesepakatan dengan Bernardo Silva untuk bergabung dengan tim dengan kontrak berdurasi dua musim, hingga 30 Juni 2028.

Kebangkitan Silva ke Real Madrid terjadi setelah bertahun-tahun membela Manchester City, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad klub Inggris tersebut dan meraih berbagai gelar domestik maupun kontinental bersama mereka.

Pemain asal Portugal ini dianggap sebagai salah satu bintang terkemuka di lini tengah serang Eropa dalam beberapa tahun terakhir, berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi, kemampuannya menciptakan peluang, serta kontribusinya dalam mencetak gol.

Silva diperkirakan akan menjadi tambahan yang kuat bagi skuad Real Madrid pada musim baru ini, sejalan dengan upaya klub tersebut untuk memperkuat barisan mereka dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman luas di kancah Eropa, bersamaan dengan dimulainya masa jabatan kedua pelatih asal Portugal, José Mourinho, bersama klub tersebut.

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