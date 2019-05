Berita Serie A - AS Roma Luncurkan Jersey Baru Dengan Nuansa Petir

Motif petir tertuang dalam kerah, ujung lengan jersey dan juga kaos kaki Giallorossi untuk kompetisi musim depan.

Dengan slogan 'It's Magic, It's AS ', klub ibukota Italia tersebut resmi memperkenalkan jersey kandang baru untuk kompetisi musim 2019/20 mendatang.

Motif petir menjadi sorotan utama dalam jubah perang baru Giallorossi tersebut. Roma menyatakan petir tersebut merupakan referensi dari hal mitologis.

"Petir yang mendekorasi kerah, lengan dan juga kaos kaki berhubungan dengan mitologi Roma 'Dewa Langit' Jupiter, dan memberi warna lebih pada desain yang tetap mempertahankan rasa klasik Giallorossi," tulis pernyataan di situs resmi klub.

⚡️ IT’S MAGIC. IT’S #ASROMA ⚡️



Our new shirt for the 2019-20 season! — AS Roma English (@ASRomaEN) May 23, 2019

Petir tersebut juga bergaris lurus dengan nama julukan Roma 'La Magica' - yang juga menjadi slogan peluncuran jersey baru saat ini.

Jersey tetap didominasi oleh warna merah, dengan kerah V berwarna kuning bermotif petir. Tim pria dan wanita akan menggunakan jersey ini musim depan.

"Petir adalah sesuatu yang baru dan menarik," puji gelandang Nicolo Zaniolo.